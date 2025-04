AXONS ร่วมผนึกกำลัง AWS ยกระดับการศึกษาไทย ปั้นคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะดิจิทัล

โครงการ AWS Skills to Jobs Tech Alliance ตั้งเป้าปฏิวัติภาคการศึกษาไทย เชื่อมต่อระหว่างองค์กรภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้จริง สร้างแรงงานดิจิทัลที่พร้อมลงสนามจริงทันทีจบการศึกษาในฐานะบริษัทเทคชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ AXONS พร้อมขับเคลื่อนภารกิจนี้อย่างเต็มที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของกล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร คือ หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมสู่ดิจิทัล“เรื่องคน บุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท ดังนั้น AXONS ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจึง ได้ร่วมมือกับ AWS ในการจัดสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมพัฒนาทักษะคนด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างคนไอทีที่เข้าใจธุรกิจ สนับสนุนให้คนไทยมีทักษะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้จริง ซึ่งจะสามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเกมรุกในธุรกิจได้ “คุณสรรเสริญกล่าวAXONS ร่วมสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาช่วยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในโครงการ AWS Skills to Jobs Tech Alliance ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง ผ่านกิจกรรม Tech Talks, Workshops, Hackathons และการจับคู่กับนายจ้างสายเทคโนโลยี เพื่อปั้นบุคลากรไอทีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลกในงานเดียวกัน คุณสรรเสริญ ยังได้ร่วมแบ่งปันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร ในภายใต้หัวข้อ “CP Group + AWS: Powering Transformation at Scale” ในการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล โดยวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของเครือซีพีในวันนี้ คือการนำ AI เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดำเนินงานเบื้องหลัง การตัดสินใจ ไปจนถึงการกำกับดูแล ซึ่ง AWS มีบทบาทสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ โดยยกกรณีศึกษาของ ซีพีเอฟ ที่นำเทคโนโลยี AI และ Cloud เข้ามายกระดับห่วงโซ่การผลิตอาหาร "ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร" — ตั้งแต่การวางแผน การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป การขนส่ง จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนงาน AWS Summit Bangkok 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Accelerate Innovation" รวมพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้ก้าวสู่อนาคต มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ