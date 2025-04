TNI คือ「かけはし」“สะพานเชื่อม” สู่โลกการทำงานในญี่ปุ่น

หัวใจสำคัญของการเรียนที่ TNI ไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่คือการเรียนรู้แบบญี่ปุ่นแท้ๆ ผ่านแนวทาง ‘Monodzukuri’ ที่มีรากฐานมาจากหลักคิด ‘5Gens of Monodzukuri’ ได้แก่ Genba (สถานที่จริง), Genbutsu (สิ่งของจริง), Genjitsu (ข้อเท็จจริง), Genri (หลักการ) และ Gensoku (กฎระเบียบ) เพื่อปลูกฝังความเข้าใจในการทำงานแบบญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาในทุกหลักสูตรควบคู่ไปกับโมเดลการเรียนรู้ 3PBL+P: Project-based, Problem-based, Practice-based และ Personalized Learning ช่วยให้นักศึกษา คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดสู่การทำงานจริงได้ทันทีและได้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัทญี่ปุ่น ส่งผลให้ทุกปีจะมีบัณฑิตจาก TNI ได้รับโอกาสเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือเครือข่ายบริษัทญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องศิษย์เก่าสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัท SKK Corporation ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “เหตุผลที่เลือกเรียน TNI เพราะเป็นสถาบันที่เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังได้เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตมากๆ นอกจากนี้ TNI ยังมีความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่ง และมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นจำนวนมาก ทำให้รู้สึกว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ในการเดินหาความฝันค่ะและสิ่งที่ TNI ให้กับเรา ทั้งความรู้ ทักษะการทำงานจริง และโอกาสที่หลากหลาย เช่น การได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงคอนเนกชั่น (Connection) กับบริษัทญี่ปุ่นที่เปิดโอกกาสให้ได้เริ่มเส้นทางอาชีพในต่างประเทศส่วนแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่สนใจวัฒนธรรมและวิธีการทำงานของญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็ก พอได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่เซ็นได ยิ่งมั่นใจว่าอยากกลับมาทำงานที่นี่ เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ และพัฒนาตนเองให้มากขึ้น”ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท Castrico Co., ltd. ประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวต่อว่า “สิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนได้นำมาใช้กับงานที่ทำอยู่ เกือบ 80% ทั้งความรู้พื้นฐานด้านสมองกลฝังตัว การเขียนโปรแกรม ความรู้เรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนที่สถาบันด้วยครับ โชคดีหน่อยที่สมัยผมเรียนอยู่สถาบัน ผมทำกิจกรรมเยอะพอตัว ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ การทำชมรมหุ่นยนต์ และช่วยงานอาจารย์ในแต่ละรายวิชา ทำให้ผมมีทักษะและพื้นฐานความรู้ที่แน่นขึ้นครับในเรื่องของความท้าทายในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นผมมองว่ายังคงเป็นเรื่องของภาษาและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยครับ นี่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปของเรากลายเป็นเรื่องท้าทายไปโดยปริยายครับ มันเหมือนเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทุกๆ วัน”ศิษย์เก่าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Mitsuwa Electric Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “TNI คือจุดเริ่มต้นของโอกาส ที่นี่ไม่เพียงให้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมเปิดประสบการณ์ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นตอนมัธยมปลายลังเลว่าจะเรียนสายภาษาญี่ปุ่นดีหรือจะเรียนบริหารธุรกิจดี แต่มีความฝันว่าอยากจะมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ลองค้นหาข้อมูลพบว่า TNI มีสอนภาษาญี่ปุ่นและมีทุนสนับสนุนไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นด้วยเลยตัดสินใจเข้าเรียนที่นี่ค่ะสิ่งที่เรียนมาได้นำเอามาใช้กับงานได้จริง นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทางสถาบันยังสอนเรื่องวัฒนธรรมและแนวความคิดการทำงานแบบญี่ปุ่น ซึ่งคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ HORENSO (ปรัชญาญี่ปุ่นกับการทำงาน) มาก ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าคนญี่ปุ่นคิดอย่างไร รู้ถึงเหตุและผล ทำให้ทำงานได้ง่ายมากขึ้น”ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ Castrico Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า “เนื่องจากทางสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับวิชาเฉพาะด้าน IT และมีคอนเนกชั่น (Connection) กับทางบริษัทญี่ปุ่น ทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนที่ TNI และเพราะเริ่มสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากการดูอนิเมะในวัยเด็ก ทำให้จุดประกายความอยากมาลองใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นดูสักครั้งส่วนการเตรียมตัวก่อนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ผมศึกษาเพิ่มเติมทั้งในเรื่องภาษา โปรแกรมมิ่งหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมการทำงาน การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น วางแผนการใช้ชีวิตคนเดียวในต่างประเทศ ซึ่งพอมองย้อนกลับไปแล้ว การเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้ ช่วยให้ผมปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่น รวมถึงต้องมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศคนเดียวได้ครับ”และทั้งหมดนี้ ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางในฝัน แต่เป็นเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงกับศิษย์เก่า TNI ซึ่งปัจจุบันมีศิษย์เก่ามากกว่า 200 คน ที่กำลังทำงานและเรียนต่ออยู่ในประเทศญี่ปุ่น “TNI ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นในฝัน แต่คือ ญี่ปุ่นที่ไปถึงได้จริง”