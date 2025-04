ปฏิรูปวงการดนตรีไทย "Talent Everywhere" เปิดประตูปั้นเด็กไทย 500 คนสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพ

ปลุกปั้นศิลปินยุคใหม่! วงการดนตรีไทยเดินหน้าติดจรวด ทะยานสู่ Soft Power เต็มสูบ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี และ THACCA ผนึกกำลัง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดตัว "Talent Everywhere" โครงการระดับชาติ ระดมศิลปินตัวจริงเสียงจริงยกทัพลงพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นเวทีสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยคว้าฝันสู่วงการดนตรีระดับมืออาชีพและปูทางไปไกลถึงเวทีระดับโลกนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ประธานในพิธีการเปิดตัว "Talent Everywhere" กล่าวว่า Talent Everywhere ถือเป็นโครงการระดับชาติ ที่จะจุดประกายความฝันครั้งใหญ่ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีใจรักดนตรี ให้ก้าวเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบมืออาชีพอย่างไม่เคยมีมาก่อน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา Soft Power ไทย ที่ทางรัฐวางเป้าหมายโดยเน้นให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำ โดยรัฐบาลทำหน้าที่สนับสนุน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค โดยในระยะแรกจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมาเป็นโครงการนำร่องก่อน เช่น อาหารไทย, มวยไทย, ภาพยนตร์, ซีรีส์, และหนังสือ และดนตรี"ค้นหา-พัฒนา-ผลักดัน" แบบครบวงจร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี และอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานมิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดใจว่า "ผมคลุกคลีกับวงการดนตรีมากว่า 30 ปี แต่ยังรู้สึกว่าการพัฒนาด้านดนตรีในระบบการศึกษาไทยยังมีน้อยมาก เด็กไทยมีพรสวรรค์ มีดนตรีในหัวใจ แต่ขาดโอกาสเข้าถึงความรู้เชิงลึกและขาดเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเป็นมืออาชีพ วันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น"พลิกเกมวงการดนตรีไทย ให้เยาวชนค้นพบ Talent ตนเองก่อนจะต้องลองผิดลองถูก 10 ปี"Talent Everywhere" ไม่ใช่เพียงการประกวดร้องเพลงหรือเล่นดนตรีทั่วไป แต่เป็นโครงการที่จะปฏิวัติวิธีการพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ของไทย ด้วยการร่นระยะเวลาการเรียนรู้ที่ปกติต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกนับ 10 ปี ให้กลายเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ออกแบบและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน และคนในวงการตัวจริง เสียงจริง"เราไม่ได้มาสอนแค่ความรู้ทฤษฎีดนตรี แต่เราสอนวิชาชีพธุรกิจดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในระบบการศึกษา" คุณวิเชียรกล่าว "น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากศิลปินตัวจริงและคนในอุตสาหกรรมจริง ๆ ไม่ใช่แค่การร้องเพลงเพราะ หรือเล่นดนตรีเป็น แต่เรียนรู้ทั้งระบบอุตสาหกรรม เข้าใจเส้นทางอาชีพ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง"นายวิเชียรยังบอกอีกว่า "Talent Everywhere" จะสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะดนตรีอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นเฟ้นหาเยาวชนต้นน้ำพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศที่จะช่วยหนุนเสริมและผลักดันคนเก่งและมุ่งมั่นไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านกระบวนการและกิจกรรมหลากรูปแบบ อาทิ:•จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านดนตรีสากล ออกแบบโดยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ร่วมกับศิลปิน และมืออาชีพในวงการ พร้อมประกาศนียบัตรรับรอง•กระจายโอกาสสู่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ คัดกรองเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี ผ่านเวทีคัดเลือก และต่อยอดสู่ค่ายบ่มเพาะพัฒนาทักษะ (Music Boost Camp) 10 จังหวัดทั่วประเทศ•จัดเวทีแสดงความสามารถแบบมืออาชีพทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เปล่งประกายฉายแววศิลปิน พร้อมพื้นที่ดนตรีเปิดหมวก เพื่อฝึกฝนการแสดงฝีมือในสถานการณ์จริง•เชื่อมต่อสู่อุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสถาบันการศึกษา ศิลปิน ค่ายเพลง และผู้ประกอบการในวงการดนตรี เปิดช่องทางสู่โอกาสในระดับมืออาชีพไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่ทุกคนสามารถอยู่กับดนตรีได้อย่างยั่งยืน"เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะกลายเป็นศิลปินดัง หนึ่งในร้อยคนอาจมีเพชรเพียงหนึ่งเม็ด แต่นั่นก็คุ้มค่าแล้วม้ไม่ได้เดินในเส้นทางศิลปิน เด็ก ๆ ก็ยังจะเติบโตไปเป็นผู้ฟังที่มีคุณภาพ เข้าใจคุณค่าของงานศิลปะ เคารพลิขสิทธิ์ และสนับสนุนวงการดนตรีอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน" คุณวิเชียรเน้นย้ำ "ขณะที่ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กล่าวว่า "Talent Everywhere" เป็นโครงการดีที่จัดเป็นปีแรก จึงอยากเชิญชวนเด็กๆที่สนใจเรื่องดนตรีมาสมัครกันมากๆ ที่นี่จะบ่มเพาะสานฝันและฝึกฝนให้ได้น้องๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนงานเปิดตัวโครงการ "Talent Everywhere" จัดขึ้นในบรรยากาศสบาย ๆ ที่มิวเซียมสยาม โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Workshop “First step to Professional” โดย LUNATICFLUKER (ฟลุ๊ค พลกฤต ศรีสมุทร) และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน Flower.far รวมถึงการแสดงดนตรีของวงดนตรีเยาวชนกว่า 10 วง ในบรรยากาศสร้างแรงบันดาลใจที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์"นี่คือแค่จุดเริ่มต้น เราไม่สามารถคาดหวังผลไม้จากต้นไม้ที่เพิ่งเริ่มปลูก แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี" คุณวิเชียรกล่าวทิ้งท้าย "เราไม่อาจคาดหวังซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปไกลทั่วโลก หากพื้นฐานของเด็กไทยยังไม่แข็งแรง Talent Everywhere จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการดนตรีไทยป๊อป"เปิดรับสมัครเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปีทั่วประเทศ รวมวง 2 - 6 คน เข้าร่วม Music Boost Camp ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2568 เยาวชนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง music-ofos.thacca.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE : @talenteverywhereQR Code: music-ofos.thacca.go.thQR Code: @talenteverywhereสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)โทรศัพท์ : 0 2105 6500