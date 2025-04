3 มหาวิทยาลัยไทยคว้ารางวัลใหญ่บนเวที THE Awards Asia 2025 – จุฬาฯ คว้าแชมป์นวัตกรรมเทคโนโลยี บูรพา-มหิดล คว้ารางวัลยกย่องผู้นำสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งปี สะท้อนศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.68 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในงานประกาศรางวัล THE Awards Asia 2025 ซึ่งจัดโดย Times Higher Education เมื่อคืนวันที่ 22 เมษายน ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศ ด้วยการคว้า 3 รางวัลจากเวทีระดับเอเชีย สะท้อนความสามารถด้านนวัตกรรม การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี (Technological or Digital Innovation of the Year) จากผลงาน “MDCU MedUMORE: A Lifelong Learning Platform for Medical Professionals” แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล การยกย่องเป็นพิเศษ ในสาขา ความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม จากโครงการ “PEMSEA: Environmental Learning Centre for the Eastern Regional” และมหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัล การยกย่องเป็นพิเศษ ในสาขา อาจารย์ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งปี จากผลงานของ รศ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ “Game-based learning to promote student engagement and collaboration in pharmacology education”“ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยไทยทั้ง 3 แห่ง ที่เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ พร้อมทั้งขอบคุณทุกมหาวิทยาลัยที่ส่งผลงานเข้าประกวดในปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีนานาชาติอย่างแท้จริง” น.ส.ศุภมาส กล่าวด้าน ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เสริมว่า “THE Awards Asia เป็นเวทีที่มีการแข่งขันสูงมาก โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 500 รายการ จาก 16 ประเทศทั่วเอเชีย และมีเพียง 80 รายการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยรางวัลดังกล่าวได้พิจารณาจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเซีย ที่ดำเนินการในปี 2024 โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การที่มหาวิทยาลัยไทยได้รับการเสนอชื่อมากขึ้นทุกปี แสดงถึงศักยภาพที่เติบโตและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”ในปีนี้ ประเทศไทยมีผลงานจาก 10 มหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน 7 สาขา รวม 12 รายการ เทียบเท่ากับสิงคโปร์ ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดในเอเชีย อาทิ• มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: กลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี• ม.มหิดล, ม.ราชมงคลธัญบุรี, ม.วลัยลักษณ์: ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น• ม.เทคโนโลยีสุรนารี: โครงการวิจัยแห่งปีด้าน STEM• ม.อัสสัมชัญ, ม.ราชภัฏนครราชสีมา, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์: กลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี