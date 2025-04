“ศุภมาส” เผย 10 มหาวิทยาลัยไทยเข้าชิง THE Awards Asia 2025 มากสุดในเอเชีย เทียบเท่าสิงคโปร์ ลุ้นผล 22 เม.ย.

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 68 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วันนี้ Time Higher Education (THE) ได้มีการประกาศรายชื่อ 10 มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายในเวที THE Asia Award 2025 (Shortlist Announced) ซึ่งเป็นเวทีที่จะมอบรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย โดยมหาวิทยาลัย 10 แห่งของไทยจะได้เข้าชิงรางวัลใน 7 สาขา ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขากลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี (International Strategy of the Year) 2.มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาอาจารย์ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งปี (Most Innovative Teacher of the Year) 3.มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาผลงานดีเด่นความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Outstanding Contribution to Environmental Leadership) 4.มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาผลงานดีเด่นการพัฒนาท้องถิ่น (Outstanding Contribution to Regional Development) 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาโครงการวิจัยแห่งปี : STEM (Research Project of the Year: STEM) 6.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขากลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี (Teaching and Learning Strategy of the Year) และ 7.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี (Technological or Digital Innovation of the Year)รมว.อว. กล่าวต่อว่า ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจากทั่วภูมิภาคเอเชียผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 80 แห่ง จาก 16 ประเทศ ที่สำคัญพบว่า ใน 7 สาขาที่เราได้เข้าชิงมีมหาวิทยาลัยไทยได้รับการเสนอชื่อรวมแล้วถึง 12 รายชื่อ เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ที่ถูกเสนอ 12 รายชื่อเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็น 2 ประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลชนะเลิศมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย“เป็นที่น่าภูมิใจที่ในปีนี้มหาวิทยาลัยไทยได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัลชนะเลิศในเวทีนี้จำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 แห่งในปี 2565 ขยับมาเป็น 10 แห่งในปี 2568 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาและสร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพในระดับสากล และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้กับมหาวิทยาลัยของไทยทั้ง 10 แห่งบนเวที THE Award Asia 2025 ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลในระหว่างการประชุมสัมมนาวิชาการ THE Asia University Summit ในวันที่ 22 เมษายน 2568 นี้ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน" น.ส.ศุภมาส กล่าว