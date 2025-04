เริ่มแล้ว มหาสงกรานต์กรุงเทพฯ 68 ชวนสัมผัสวัฒนธรรม ณ ลานคนเมือง พร้อมงานสงกรานต์หลากหลายแบบ 196 จุด ทั่วกรุง

(12 เม.ย. 68) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีเทศกาลไม่กี่เทศกาลที่ประชาชนทั่วโลกรู้จักและรับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี เมื่อ 2 ปีก่อน เทศกาลสงกรานต์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ทำให้หลายงานสงกรานต์ในกรุงเทพฯ จัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ปีนี้ในพื้นที่ กทม. จัดงานสงกรานต์อย่างเต็มรูปแบบมากถึง 196 จุดรองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวต่อไปว่า แต่สิ่งที่กรุงเทพมหานครภูมิใจนำเสนอคือการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งที่ลานคนเมืองแห่งนี้ เราได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง ให้พี่น้องประชาชนได้สักการะ รวมถึงแจกน้ำมนต์จำนวน 9,999 ขวด ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก ในนามของกรุงเทพมหานคร อยากอำนวยอวยพรให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ร่วมเทศกาลสงกรานต์อย่างสนุกและปลอดภัย ร่วมสืบสานคุณค่าประเพณีและอัตลักษณ์ความเป็นไทยสืบไปกรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ลานคนเมือง ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2568 เชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระพุทธสิหิงค์ ที่อัญเชิญจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย พิธีสวดพระปริตรรามัญเสกน้ำพระพุทธมนต์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน และซุ้มประตูที่พ่นละอองน้ำมนต์ที่ผ่านการสวดพระปริตรรามัญเสกน้ำพระพุทธมนต์ การนำรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพ อาทิ หลวงปู่แก้ว หลวงปู่แหวน หลวงปู่เงิน หลวงปู่ทอง หลวงปู่มั่น หลวงปู่คง ฯลฯ มาให้ประชาชนสรงน้ำ และในวันที่ 13 เมษายน 2568 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป จากนั้นจะมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีซึ่งในปีนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานอย่างเต็มรูปแบบมากถึง 196 จุด โดยมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แบ่งออกเป็น “สงกรานต์สายวัฒนธรรม” (เปียกน้อย) ซึ่งจะเป็นการจัดงานสงกรานต์ตามประเพณี เน้นเรื่องของความเป็นสิริมงคล และ “สงกรานต์สายสนุก” (เปียกมาก) ซึ่งจะเป็นการจัดงานแบบเน้นความสนุกสนานและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pr-bangkok.com/?p=480468ในการนี้ รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน