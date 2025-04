“NOVEL CMU โรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่ มช.” รักษารอบด้านด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ 1 พ.ค. นี้

ซึ่งห้องพักทุกประเภทได้รับการออกแบบ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับความปลอดภัยสูงสุด พร้อมมี

สัตวแพทย์และนักการพยาบาลสัตว์ดูแลตลอดเวลา แยกประเภทตามอาการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ได้แก่ หออภิบาลแมว ห้องเยี่ยมแมว หออภิบาลแมวติดเชื้อ ระบบทางเดินอาหารหออภิบาลแมวติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ หออภิบาลสุนัขติดเชื้อ ระบบทางเดินอาหาร หออภิบาลสุนัขติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ หออภิบาลสัตว์ป่วยวิกฤต หออภิบาลสุนัข ห้องเยี่ยมสุนัข

​ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center: NOVEL CMU) โรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยคลินิกรักษาสัตว์รอบด้าน เครื่องมือทันสมัย ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการรักษาสัตว์ของสัตวแพทย์ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้​ศูนย์ ฯ ได้เปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยง และสัตว์เลี้ยงพิเศษ ด้วยทีมสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการรักษาครบครัน ตั้งแต่การรักษาพื้นฐาน จนถึงรักษาที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าคลอด การผ่าตัดกระดูก หรือการรักษาสัตว์จากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้จัดให้มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานไว้คอยให้บริการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยได้ทันท่วงที บริการแบ่งออกเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้1. แผนกอายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางอายุรกรรมต่าง ๆ แยกโซนรักษาสุนัขและแมวออกจากกัน พร้อมห้องตรวจสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบใหม่ แยกพื้นที่การตรวจรักษาชัดเจน2. แผนกศัลยกรรม ได้แก่ ศัลยกรรมกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ศัลยกรรมช่องปากและฟัน และหน่วยศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ3. แผนกทัศนวินิจฉัย ให้บริการสำหรับสัตว์ป่วยที่ไม่สามารถวินิจฉัยโรคด้วยการมองด้วยตาเปล่า การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ หรืออัลตราซาวด์ หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)4. แผนกห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวเคมี บริการการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการสาขา โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง และพยาธิวิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ5. แผนกคลินิกพิเศษ มีบริการด้านเฉพาะทางโดยอาจารย์สัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ และสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่ คลินิกโรคตา คลินิกโรคระบบหัวใจคลินิกโรคผิวหนัง คลินิกช่องปากและทันตกรรม คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกระบบไตและทางเดินปัสสาวะ คลินิกโรคแมว คลินิกเนื้องอก คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic pets) คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกระบบประสาท คลินิกระบบทางเดินอาหารและท่อน้ำดี คลินิกระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ คลินิกฝังเข็ม คลินิกสัตว์น้ำ6. แผนกสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤต ให้บริการห้องพักสำหรับสัตว์ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง7. เพ็ทแท็กซี่ (Pet Taxi) มีบริการ รถรับ-ส่ง สัตว์เลี้ยง สำหรับเจ้าของที่ไม่สะดวกในการเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เจ้าของสามารถวางใจได้ ในมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาล อัตราค่าบริการคิดตามระยะทางจริง (เริ่มต้นที่ 250 บาท)ทั้งนี้ ศูนย์ ฯ แห่งนี้อยู่ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า หาแนวทางการบำบัดรักษา และการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคของสัตว์เลี้ยง ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์แก่ชุมชนในภาคเหนือ และสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และปฏิบัติภาคสนามสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจพาสัตว์เลี้ยงไปรับการรักษาหรือขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 098 458 2500