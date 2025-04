กทม. ร่วมเปิดงานมหาสงกรานต์ “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025” สัมผัสประสบการณ์สาดความสุข สนุกสไตล์ไทย วันนี้ – 16 เม.ย. 68

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025” ร่วมกับ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม เขตคลองสานไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชน เปิดงาน “ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025” ภายใต้แนวคิด “สาดสนุกมหาสงกรานต์ สายธารแห่งเสน่ห์ไทย” ชูคุณค่าประเพณีสงกรานต์ในทุกมิติความเป็นไทยกับกิจกรรมไฮไลต์ 5 MUST EXPERIENCES อลังการขบวนแห่สงกรานต์ร่วมสมัยจาก 8 คนดัง ชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกแนวดนตรี สนุกชุ่มฉ่ำวอเตอร์ทาวเวอร์สูง 9 เมตร ตื่นตาประติมากรรมทรายขนาดยักษ์ เสริมสิริมงคลสรงน้ำพระ สุขใจพิธีรดน้ำดำหัว สานต่อวัฒนธรรมก่อเจดีย์ทราย อร่อยรสเสน่ห์อาหารไทย ช็อปงานคราฟต์ศิลปะหัตถศิลป์ เพลินตาการแสดงวัฒนธรรมไทย โซนเล่นน้ำสำหรับเด็กเล็ก โซนเป่าตัวแห้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มางาน และกิจกรรมอีกมากมาย เริ่มแล้ววันนี้ถึง 16 เมษายน 2568 สุข สนุกสไตล์ไทย ปลอดภัยที่ ไอคอนสยามสำหรับ 5 MUST EXPERIENCES เสน่ห์แห่งสงกรานต์ไทยที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานในทุกอรรถรส ที่ ไอคอนสยาม มามอบให้ในสงกรานต์ 2568 คือ 1.Must Play - The Splash สนุกสุดเหวี่ยงกับ Sook-Songkran Water Tower สูง 9 เมตร พร้อมเอฟเฟกต์น้ำสุดอลังการ และ Kids Zone โซนเล่นน้ำสำหรับเด็ก 2.Must Discover - The Traditions แลนด์มาร์กเจดีย์ทรายขนาดยักษ์ ประติมากรรมทราย ผลงานอาจารย์พลุ้ย - ชนาธิป ชื่นบำรุง ศิลปินปั้นทรายและแกะสลักไม้แถวหน้าของเมืองไทย และลานก่อเจดีย์ทรายเพื่อทุกคนในครอบครัว 3.Must Joy - The Celebration อลังการขบวนแห่สงกรานต์ร่วมสมัยกับ 8 คนดัง ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์สงกรานต์ 4 วัน 4 สไตล์ ชมฟรี!!! มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอย่างใกล้ชิดกว่า 300 ชีวิต 4.Must Taste - The Flavors of Thailand อร่อยครบรสเสน่ห์อาหารไทยจากเมืองสุขสยาม และ 5.Must Buy - Seek the Thai Treasures สินค้าคอลเลกชันพิเศษรับสงกรานต์สำหรับการเดินทางมาร่วมงานสงกรานต์ที่ไอคอนสยาม สามารถเดินทางได้หลายวิธี เช่น รถยนต์ รถประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนคร ซึ่งสะดวกครอบคลุมทุกเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ทุกคนได้สนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ ไอคอนสยามขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ -16 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 23.00 น. (ในโซนชั้น G และร้านอาหารชั้น 5-6) ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338 และทาง Line Official: @ICONSIAM