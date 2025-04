“น้องเฮนรี่ ภทรธร” ยุวทูตเพื่อสันติภาพ พาทัวร์ นิทรรศการอวกาศสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก “SPACE JOURNEY BANGKOK”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เด็กชาย ภทรธร ภาณุทัตธนาคุณ หรือน้องเฮนรี่ ในฐานะ "ยุวทูตเพื่อสันติภาพ" UNPKFC Young Peace Ambassador พาเพื่อนๆ คณะยุวทูตเพื่อสันติภาพ เข้าชมนิทรรศการ “SPACE JOURNEY BANGKOK” สุดยอดนิทรรศการด้านอวกาศระดับโลก จากสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย และครั้งแรกในประเทศไทย ณ Event Space 97 ไบเทคบุรี (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา)น้องเฮนรี่ เป็นผู้มีความสนใจหุ่นยนต์ เทคโนโลยี และด้านอวกาศเป็นอย่างมาก โดยน้องได้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Global Space Leadership Program ของสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในด้านอวกาศให้กับเยาวชนไทย น้องเฮนรี่เคยดำรงตำแหน่งกัปตันทีม ในการแข่งขัน F1 IN SCHOOLS Thailand First National Finals ด้าน STEM เฮนรี่มีความสามารถด้านการออกแบบและการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ , น้องเฮนรี่สามารถอ่าน เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมและกล้าแสดงออก โดยน้องเฮนรี่ยังเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ พาเพื่อนๆ เรียนรู้ด้าน Information Technology ณ IT Museum, NSM Thailand อีกทั้งน้องยังชอบร้องเพลงและเข้าร่วมกิจกรรม Voice ในโรงเรียน , ชอบเล่นกีฬาเรือใบ สกี และว่ายน้ำอีกด้วย น้องเฮนรี่ ได้รับเลือกเป็น Student Council ของโรงเรียน Norwich International School ในระดับชั้น Y4 ในปีปัจจุบัน เนื่องจากมีผลการเรียนดีมากและมีความประพฤติเรียบร้อยอีกด้วยงานนี้น้องเฮนรี่ พาเพื่อนๆ สัมผัสกับนิทรรศการด้านอวกาศ ที่นำวัตถุจริงที่ผ่านการใช้ในอวกาศที่หาชมได้ยาก และแบบจำลองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต มาจัดแสดงบนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร พร้อมกับสร้างความตื่นตาตื่นใจกับไฮไลท์สุดอลังการ เช่น แผงควบคุมต้นฉบับจากศูนย์บัญชาการภารกิจฮูสตัน, ชิ้นส่วนประกอบดั้งเดิมของเครื่องยนต์ F1 จากกระสวยอวกาศ Saturn V (แซทเทิร์น 5) แบบจำลอง 1:1 ของโมดูลควบคุมยาน Apollo สนุกสนานไปกับภาพยนตร์แนะนำเกี่ยวอวกาศ โซนโลกจักรวาลแบบ Immersive รวมถึงเครื่องเล่น VR และไจโรสโคป และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ โดยภายในนิทรรศการจะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ 10 ห้อง ที่มีการบอกเล่าตั้งแต่การเริ่มต้นขึ้นไปสำรวจอวกาศครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน และอนาคตของการสำรวจอวกาศ ห้องรวบรวมวัตถุจริงและวัตถุหาชมยาก และแบบจำลอง ทั้งจากสหรัฐ และสหภาพโซเวียต หรือประเทศรัสเซียในปัจจุบันนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆ และเยาวชนไทย นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านอวกาศ จะได้มาจุดประกายจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ได้เกิดมุมมองใหม่ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้และเห็นวัตถุจริง ได้รับประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ที่มากกว่าในห้องเรียนหรืออ่านหนังสือหรือค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น พร้อมเป็นการยืนยันว่าโลกแห่งอนาคตนั้น การเดินทางสู่อวกาศมิใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไปขอขอบคุณความมุ่งมั่นของคณะผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบสิ่งดีๆ แบบนี้ไว้ให้กับเยาวชนไทย นั้นคือ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) หรือ “อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ” และ “ภิรัชบุรี กรุ๊ป” ที่ต้องการเปิดโลกการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ให้กับเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจด้านอวกาศ นำไปต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศในอนาคตต่อไปด้วยค่ะสำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน SPACE JOURNEY BANGKOK ซึ่งงานจะมีถึงวันที่ 16 เมษายน 2568 นี้แล้วนะคะ ณ Event Space 97 ไบเทคบุรีสามารถติดต่อซื้อบัตรและติดตามข่าวสารได้ทาง www.icvticket.com, Facebook : SpaceJourneyBkk หรือ Line: @icvticket