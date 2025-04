‘King’s Bangkok’ สานต่อปณิธานสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ให้เยาวชนก้าวสู่การศึกษาระดับโลก มอบทุน ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ปีที่ 3

กรุงเทพฯ – โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King’s Bangkok) สานต่อพันธกิจสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนสู่การศึกษาระดับโลก เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จด้วยการมอบทุน ‘King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทุนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Year 10 และ 12) ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 5 ล้านบาทต่อคน ถือเป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนแห่งแรกในไทยที่มอบทุนลักษณะนี้ เพื่อให้เยาวชนที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงการศึกษาชั้นนำในรูปแบบโรงเรียนนานาชาติได้อย่างเต็มที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวถึงที่มาของทุนว่า“King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ของคณะผู้บริหารและครูของคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ที่ต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีศักยภาพสูง แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติ ด้วยข้อจำกัดทางการเงิน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาชั้นนำระดับโลก พัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า”ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่นักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น Year 10 หรือ Year 12 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าเครื่องแบบ ฯลฯ ตลอดหลักสูตร โดยนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในชั้น Year 10 จะได้รับทุนจนเรียนจบ Year 13 รวม 4 ปี มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เเละนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้น Year 12 จะได้รับทุนจนเรียนจบ Year 13 รวม 2 ปี มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เเละนักเรียนทุนทุกคนจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีกสูงสุด 1 ล้านบาทคุณครูวิลเลียม ฟอร์ส, Headmaster ของโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ กล่าวถึงความสำเร็จของทุนว่า“ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศ ทั้งในระดับ Year 10 (ม. 3) และ Year 12 (ม. 5) ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ เมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมของโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ก็ได้เรียนรู้จากสุดยอดคุณครูจากทั่วโลก ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ได้มาตรฐานสากล ร่วมกับเพื่อน ๆ ที่มีจิตวิญญาณใฝ่รู้สู่ปัญญา และมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการเรียน จนทำให้ได้ผลลัพธ์ในการเรียนระดับดีเยี่ยม โดยในปีการศึกษาปัจจุบัน นักเรียน Year 13 ทั้งหมด 35 คน ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 70 แห่งทั่วโลก โดยมีทั้งมหาวิทยาลัยฝั่งสหราชอาณาจักร อาทิ University of Cambridge, Imperial College, King’s College London, University College London, London School of Economis and Political Science หรือ LSE ในฝั่งของสหรัฐอเมริกา นักเรียนก็ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Columbia University, Cornell University, Georgia Institute of Technology และ New York University ในฝั่งภูมิภาคเอเชีย นักเรียนก็ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง Waseda University, The University of Hong Kong และ Shanghai Jiao Tong University ส่วนในประเทศไทย นักเรียนของเราก็ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติที่แต่ละคนเลือก เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เเละบริหารธุรกิจ ของจุฬาฯ และ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช เป็นต้น นอกเหนือไปจากการได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว นักเรียนหลายคนยังได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ทุนเต็มจำนวนจาก Boston University และ ทุนเล่าเรียนหลวง ซึ่งนับเป็นหมุดหมายแห่งความสำเร็จของนักเรียนรุ่นแรกของเรา”“สำหรับปีการศึกษา 2568 ทุนนี้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 10 (ม. 3) และ Year 12 (ม. 5) ตามเกณฑ์อายุที่กำหนด โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีผลการศึกษาย้อนหลัง 2 ปี ดีเยี่ยม (ไม่น้อยกว่า 3.4 สำหรับโรงเรียนในระบบการศึกษาไทยหรือเทียบเท่า) มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม นอกจากเกณฑ์ข้างต้น เรามองหา ‘นักเรียนที่มีจิตใจงดงาม’ มีคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความก้าวหน้า ต่อยอดศักยภาพตนเองสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงมีความพร้อมที่จะสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภท Financial Aid (ทุนสำหรับผู้ขาดแคลน) อยู่ก่อนแล้ว จึงจะมีสิทธิสมัคร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุนการศึกษานี้จะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนานาชาติได้อย่างแท้จริง”King’s Bangkok ยึดมั่นในหลักการของโรงเรียนแม่ King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon) ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence), กิจกรรมนอกหลักสูตร (Co-curricular Life) และการดูแลเอาใจใส่นักเรียนในทุกมิติ (Pastoral Care) จึงลงทุนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย พร้อมด้วยทีมครูคุณภาพ เพื่อที่นักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาในที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานระดับโลกคุณครูวิลเลียม ฟอร์ส กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากคุณภาพของหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและคุณครูที่มีคุณภาพระดับโลก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน จะได้เรียนในอาคารเรียน ‘The College’ และ ‘Wisdom Centre’ ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด, แล็บวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งแล็บวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ, สตูดิโอ Design and Technology ที่มีอุปกรณ์สำหรับงานที่หลากหลาย (เช่นงานไม้ งานผ้า งานพิมพ์สามมิติ), Music School ที่มีทั้งห้องซ้อมดนตรีที่รองรับขนาดวงออเคสตราได้ ห้องอัดเสียง ห้องเรียนที่มีเครื่อง MacBook เพื่อใช้แต่งเพลง, Art Studio ที่รองรับงานศิลปะหลายแขนง (เช่น งานเพ้นท์ งานปั้น งานถ่ายภาพ) และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการศิลปะของนักเรียน ช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าเรียน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจอย่างรอบด้าน และเตรียมความพร้อมอย่างมีความสุข เพื่อเติบโตในเส้นทางที่พวกเขาเลือก”ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นักเรียนจึงมีอิสระในการเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ A level (Year 12-13) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในสาขาที่ถนัดและชื่นชอบอย่างเจาะลึก ทั้งนี้ โรงเรียนยังนำองค์ความรู้และประสบการณ์จาก King’s Wimbledon มาปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน โดยมีคณะครูที่มีประสบการณ์สูง และเครือข่ายทั่วโลก คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเตรียมตัวเเละการสมัครเข้า ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความรู้และศักยภาพไปต่อยอด ไม่เพียงเพื่อตนเอง แต่ยังเพื่อพัฒนาประเทศไทยและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร กล่าวปิดท้ายว่า“เราเชื่อมั่นว่า King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีศักยภาพสูง และเป็นผู้ประพฤติดีให้ก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม โดยที่พวกเขาไม่ต้องใช้ทุน เพียงแค่ตั้งใจให้พวกเขา Pay it Forward เพื่อสังคมในวงกว้างต่อไป”ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “King’s Bangkok: Pathway to an Academic Excellence Scholarship” วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2025 เวลา 13:00 น. ที่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม) ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/QERTZfuCkCxEzB2c7ทุน King’s Bangkok Academic Excellence Scholarship ปีที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. 2025 (ปิดรับสมัครเวลา 16:00 น.) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ https://n.openlink.co/kingsbangkokscholarship