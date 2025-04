จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง โนโว นอร์ดิสค์ เปิดตัวความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ยกระดับการจัดการโรคอ้วนด้วยนวัตกรรม

ในประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าประชากรไทยมากกว่าร้อยละ 40 มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน1 ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพและผลผลิตที่ลดลง และคาดว่าตัวเลขนี้อาจสูงถึงร้อยละ 4.9 ของจีดีพีในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขปัญหา2 เนื่องจากสถานการณ์โรคอ้วนที่อยู่ในขั้นรุนแรง รวมถึงอัตราผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการปัญหาเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรคอ้วนในประเทศไทยหัวใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือ “Obesity Connects Line Official Account (“LineOA”)” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารสองทางเกี่ยวกับโรคอ้วน ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนและประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเว็บไซต์ Truth About Weight นอกจากนี้ ในงานเปิดตัวยังมีผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ Obesity Connects Line OA อีกด้วยผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโนโว นอร์ดิสค์ เข้าร่วมงานเปิดตัวรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานโดยเน้นว่าหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาโรคอ้วนในระยะยาว ประกอบด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอ้วน ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดูแลรักษา พร้อมอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคอ้วนสามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติ ขณะที่ ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสงทรัพย์ หัวหน้าคลินิกโรคอ้วน ภาควิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย อธิบายถึงแนวทางในการรักษาโรคอ้วน ต้องเริ่มต้นจากการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายก่อน โดยปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น รวมถึง “ObesityConnects” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Line OA ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งเดียว ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังสามารถรับคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรงและรวดเร็ว ช่วยให้การใช้ชีวิตหลังการรักษาทำได้สะดวกยิ่งขึ้นนายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกภาคภูมิใจต่อความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมกล่าวว่า "โนโว นอร์ดิสค์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการสำคัญนี้ ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญ การเข้าถึงทรัพยากร และเครือข่ายของพวกเราทั้งสองหน่วยงาน เชื่อมั่นได้ว่าเราจะสามารถร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการป้องกันและการจัดการโรคอ้วนในประเทศไทย"ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการรับมือกับโรคอ้วน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโนโว นอร์ดิสค์ ได้ร่วมดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาโรคอ้วนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง ร้อยโลรวมใจต้านภัยโรคอ้วน หรือ 100K Obesity Run ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงการเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ "บทบาทเมืองและการร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วน" ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ภายในงานยังได้ตอกย้ำถึงการดูแลรักษาโรคอ้วนอย่างยั่งยืน โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาควิชาการ เพื่อให้เกิดแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ ปัจจุบัน โนโว นอร์ดิสค์ ได้พัฒนานวัตกรรมในการรักษาโรคอ้วน โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการเข้าถึงนวัตกรรมนี้ ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไม่เพียงแค่การควบคุมน้ำหนัก แต่ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบสำคัญในร่างกาย เช่น หัวใจ ตับ และไต ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับ Obesity Connects Line OA:Obesity Connects Line OA เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนและประชาชนทั่วไป โดยมีฟังก์ชันที่สำคัญ ได้แก่●การสื่อสารสองทาง: ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง สอบถามข้อมูล และรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลได้●ฟังก์ชันควบคุมน้ำหนักส่วนบุคคล: ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเครื่องมือช่วยจัดการน้ำหนัก เช่น เครื่องคำนวณแคลอรี และกราฟแสดงการลดน้ำหนัก●แหล่งข้อมูล: สามารถเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคอ้วน รวมถึงเว็บไซต์ Truth About Weight ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโนโว นอร์ดิสค์เกี่ยวกับเว็บไซต์ Truth About Weightเว็บไซต์ Truth About Weight มุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการจัดการน้ำหนักอย่างครอบคลุม โดยตระหนักว่าโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่มีความซับซ้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคม เว็บไซต์นี้มุ่งส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชน นำแนวทางที่ครอบคลุมและอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการปัญหาและรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพจากภาวะโรคอ้วนแหล่งอ้างอิง:วิชัย เอกพลากร. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พศ 2562-2563. 20212 Adeyemi Okunogbe, et al. Economic impacts of overweight and obesity: current and future estimates for eight countries: BMJ Global Health. 2021