เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย เปิดตัวภาพยนตร์สั้นของเหล่า ‘Real Wellness My Way’ ทั้ง 4 ชูนิยามใหม่แห่งการมีสุขภาพองค์รวมที่ดี

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 3 เมษายน 2568 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Real Wellness My Way’ พร้อมแนะนำสมาชิกทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับเลือกให้เป็น ‘Real Wellness Ambassadors’ ผ่านภาพยนตร์สั้นที่เล่าถึงเส้นทางการดูแลสุขภาพของพวกเขา งานเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ The House on Sathorn เมื่อ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ สื่อมวลชนชั้นนำของไทย แขก VIP ของทางเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และ คุณ จูเลียน เบรา ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและสิงคโปร์ ของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวเหล่าแอมบาสเดอร์พร้อมรับชมภาพยนตร์สั้นของพวกเขาจากแคมเปญ 'Real Wellness My Way' อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมพูดคุยกับพวกเขาถึงก้าวสำคัญที่จะมาร่วมพลิกประวัติศาสตร์ของวงการสุขภาพและการออกกำลังกายแบบองค์รวม ภาพยนตร์สั้นของเหล่า ‘Real Wellness Ambassadors’ ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย คุณ นวพร รุ่งศรี, คุณ ภานุพันธ์ สุขปิติ, คุณ ศุภกานต์ อภินันท์ฐกรณ์ และ คุณ ต่อเกียรติ ชมภูบุตร คือส่วนหนึ่งในการนำจุดยืนล่าสุดของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ทั่วโลกอย่าง 'Where Wellness Gets Real' มาสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในแง่ของเส้นทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ทุกคนสามารถทำได้ในแบบฉบับของตนเอง ณ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านของวิถีการดูแลตนเองแบบองค์รวมที่เริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง สภาพจิตใจ อาหารการกิน การเข้าสังคม และสภาพร่างกายที่หลากหลายและไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชม ภาพยนตร์สั้นจากแคมเปญ ‘Real Wellness My Way’ ได้ ที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.virginactive.co.th