'ดร.เอ้ สุชัชวีร์' ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ส่งมอบอาคาร "โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" เพื่อให้บริการประชาชนคนไทย

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งมอบอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร แก่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมแขกผู้เกียรติ ร่วมในพิธีศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital : King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital) ว่า เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด” เพื่อเป็นโรงพยาบาลผู้นำในการรักษาพยาบาลแก่คนไทยทุกคน และสร้างงานวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยคนไทย เพื่อคนไทย ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้หลากสาขา เน้นการรักษาผู้สูงอายุ รวมถึงลดการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ“5 ปีที่รอคอย ที่กรรมการมูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธา ได้เสียสละ ทุ่มเท วันนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ก่อสร้างเสร็จ พร้อมส่งมอบให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เพื่อบริการประชาชน ผมฝันเห็น โรงพยาบาลแห่งนี้ จะเป็นโรงพยาบาล ที่สวยที่สุด มีหมอเก่งที่สุด และทันสมัยที่สุด แต่ดูแล รักษาคนไทย ได้ทุกคน ขอส่งมอบด้วยความภูมิใจที่สุด" ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าวศ.ดร.สุชัชวีร์ ยังกล่าวต่อไปว่า รพ.แห่งนี้ ยังตั้งใจสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติ ร.4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินนี่ แต่เดิม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มีพื้นที่รวมกว่า 35,000 ตร.ม. รองรับผู้ป่วย 60 เตียง เริ่มแผนก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2563ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมุ่งจะให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรของไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีแพทย์ AI และการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพ (Healthcare Big data) เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการรักษาในอนาคต จนถึงวันนี้ ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการสร้าง แต่มาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน พิสูจน์คนไทย ใจบุญ ไม่เคยทิ้งกันโรงพยาบาล ได้รับการออกแบบจากทีมศิษย์เก่าสถาปัตย์ สจล. และทีมงานชั้นนำของประเทศ จนสวยงามเป็นที่กล่าวถึง และได้รับการก่อสร้างอย่างพิถีพิถันจากผู้ดำเนินการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และกรรมการ อนุกรรมการของมูลนิธิ โรงพยาบาลแห่งนี้ จึงเป็น สัญลักษณ์ของความเสียสละ อุทิศตน เพื่อคนอื่น เพื่อส่วนรวม เพื่อสังคมไทย โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็น สัญลักษณ์ของการทำงานเป็นทีม ที่มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานัปการ และโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็น มรดกทางความคิด วิสัยทัศน์ คำมั่นสัญญา สู่การปฏิบัติ ทำได้จริง ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯด้าน รศ. นพ.ประเสริฐ กล่าวส่งมอบอาคารว่า ในวาระที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 60 ปี เมื่อปี เมื่อปีพ.ศ.63 สถาบันจึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง “โรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด “KMITL 60th Year : GO Beyond the Limit” และต่อมา “โรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร King Mongkut Chaokhunthahan Hospital KMCH ” เพื่อให้มีความกระชับ จดจำง่าย และสื่อถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มีมติเห็นชอบการใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 เป็นส่วนงานหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรม และพัฒนาเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทยระดับภูมิภาค เพื่อลดอัตราการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกหน่วยงานภายในสถาบัน เน้นเรื่องของผู้สูงวัยกับฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยแนวคิด “โฮมเบสท์แคร์” คือทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง รวมทั้งยังมีเป้าประสงค์การออกแบบสร้าง Platform เพื่อใช้รักษา ดูแล ติดตามผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทุกคณะในสถาบัน มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายทางการศึกษาของสถาบัน และสนับสนุนให้มีการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก สร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และยังสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากลด้วย โดยอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดสร้างอยู่บนพื้นที่ 8.25ไร่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 ชั้น รวมพื้นที่งานก่อสร้างทั้งสิ้น 29,834.60 ตร.ม."โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ใช้เงินก่อสร้างจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และยังต้องการแรงสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายของแพทย์ พยาบาล รวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุความตั้งใจในการบริการทางแพทย์ที่ดีที่สุด เข้าถึงคนทุกคนอย่างแท้จริง และเพื่อให้ดูแลคนไทยได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถบริจาคทุนสนับสนุนผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 693-0-32393-4ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถหักค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามประกาศของกรมสรรพากร" รศ. นพ.ประเสริฐ กล่าวขณะที่ รศ. ดร.คมสัน กล่าวถึงทิศทางในการบริหารในอนาคตว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารมีเป้าหมายสำคัญ คือการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของสังคมไทย สอดรับไปกับเป้าหมายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก "The world master of innovation" ซึ่งการจะขับเคลื่อนในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุขให้สำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีรากฐานขององค์ความรู้ทางด้านการแพท์ย์สุขภาพที่เข้มแข็งวันนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ผลิตบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์สำเร็จเป็นรุ่นแรกเรือบร้อย และได้ก่อตั้งคณะทันตแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เตรียมที่จะผลิตบัณฑิต ทันตแพทย์นวัตกร และพยาบาลนวัตกร รุ่นแรกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ รวมทั้งยังมีคณะและวิทยาลัยของสถาบันฯ ที่สามารถทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยเฉพาะในด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ รองรับสังคมสูงวัยของ ประเทศ รวมทั้งการเตรียมการเปิดวิทยาเขตที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกแห่งหนึ่ง เป็นประตูสู่การพัฒนาต้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงด้านสุขภาพองค์รวมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ สจล.ยังมีการผลักดันเครือข่ายการทำงานเช็งนโยบายสู่การปฏิบัฏิบัติ ผสานความเข้มแข็งของการมีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และส่วนงานวิชาการต่างๆ เพื่อให้สถาบันมีผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการสังคม วิทยาศาสตร์สุขภาพสู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน“ขอขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ที่มีบทบาทสำคัญในการาระดมทุนสร้างโรงพยาบาลและรับผิดชอบดูแลในช่วงของการสร้างโรงพยาบาลจนสำเร็จ ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของสจล.ในการขับเคลื่อนงานด้านการของบประมาณจากแผ่นดิน การบริหารองค์กร และการดำเนินการต่างๆตามแผนการที่ได้วางไว้ให้สำเร็จ เพื่อดำเนินการเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการได้ภายในปีนี้ และเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของทีมผู้บริหารทั้งจากโรงพยาบาล และสจล. รวมถึงกำลังแรงสนับสนุนของทุกภาคส่วน จะทำให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของชาวพระจอมเกล้าลาดกระบัง ชุมชนโดยรอบ และในฐานะโรงพยาบาลผู้นำด้านนวัดกรรมการแพทย์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” รศ. ดร.คมสัน กล่าวดร.กิตติพงษ์ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจนเกิดผลสำเร็จนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในวันนี้ เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่เกิดขึ้น จากความมุ่งมั่นร่วมกันของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น อาคารโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการให้บริการทาง การแพทย์ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ โดยอาศัยศักยภาพของสถาบันการศึกษาและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม การแพทย์ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างประโยชน์อย่าง เป็นรูปธรรมแก่ประชาชน .