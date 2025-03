Talent Everywhere บ่มเพาะเยาวชนคนดนตรี เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินอาชีพ จัดเต็ม Online Course, Music Boost Camp และ Showcase เวทีระดับประเทศ

จุดเริ่มต้นของเพลงเพราะติดหู อาจเริ่มต้นด้วยโน้ตตัวแรกเพียงตัวเดียวคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD มีโครงการ Talent Everywhere บ่มเพาะเยาวชนคนดนตรีเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีความฝันอยากเติบโตเป็นศิลปินอาชีพหรือโลดแล่นในวงการดนตรีได้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการ โดยผู้สมัครทุกคนจะได้พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดนตรี ผ่าน Online Course “The Artist’s Journey ก้าวแรกสู่การเป็นศิลปิน” เรียนรู้ในประเด็น ร้อง เล่น เต้น พูด 10 บทเรียนเยาวชน 500 คนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบ่มเพาะทักษะด้านดนตรีอย่างเข้มข้น รวมไปถึงเรียนรู้ภาพรวมของอุตสาหกรรมดนตรีในทุกๆ ด้าน ใน Music Boost Camp ค่ายบ่มเพาะเยาวชนด้านดนตรี 10 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี ยะลา กรุงเทพฯ ปทุมธานี พิษณุโลก บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และเชียงใหม่ ก่อนจะปิดท้ายด้วย Showcase ของวงที่โดดเด่นกับการแสดงความสามารถบนเวทีระดับประเทศ และคว้ารางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท*พบกับ Roadshow แนะนำโครงการและรับสมัคร 5 ภูมิภาคทั่วไทย22 มี.ค. 68 ชลบุรี26 มี.ค. 68 หาดใหญ่ จ.สงขลา29 มี.ค. 68 ขอนแก่น19 เม.ย. 68 เชียงใหม่26 เม.ย. 68 มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯภายในงานมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญพิเศษ อาทิ ปาล์ม Instinct ต้องเต ธิติ วง THADA และเวิร์กช็อปสุดพิเศษในหัวข้อ ‘First Step to Professional’ โดย LUNATICFLUKER พร้อมแนะนำวิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่ 22 มี.ค. - 30 เม.ย. 68 นี้ ที่ https://music-ofos.thacca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ในงาน Talent Everywhere Roadshow ทั้ง 5 ภูมิภาค*รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม เงื่อนไขเป็นไปตามที่ OKMD กำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด