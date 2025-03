สธ. เดินหน้ายุติวัณโรค ตั้งเป้าปี 2578 ลดอัตราการตายร้อยละ 95 ลดผู้ป่วยรายใหม่ร้อยละ 90

วันนี้ (24 มีนาคม 2568) ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการวัณโรคระดับชาติ ในวันวัณโรคสากลประจำปี พ.ศ. 2568 (National Tuberculosis Conference 2025) พร้อมมอบโล่รางวัลแก่โรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) “ระดับเพชร” เพื่อเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ปรึกษาสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค Dr. Richard Brown ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 500 คนนพ.โอภาส กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก และองค์กรเครือข่ายหยุดยั้งวัณโรคระดับนานาชาติ (Stop TB Partnership) ได้มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) เพื่อให้เกิดการรณรงค์ร่วมกันในการต่อต้านวัณโรคและย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดและยังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ จากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2567 พบว่าวัณโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่อันตราย มีผู้ป่วยกว่า 10.8 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคประมาณ 1.3 ล้านราย ส่วนประเทศไทย ในปี 2567 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 113,000 ราย และเสียชีวิตจากวัณโรคกว่า 13,000 ราย ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำเนินงานควบคุมวัณโรคตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB Strategy) ขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก โดยขับเคลื่อนนโยบายผ่านแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านวัณโรค (Service Plan) ด้วยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงสูง การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันการเกิดวัณโรคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้าน ตั้งเป้าลดอัตราการตายจากวัณโรคลง ร้อยละ 95 และลดผู้ป่วยรายใหม่ลง ร้อยละ 90 ภายในปี 2578“ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานด้านวัณโรค โดยเฉพาะการพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาวัณโรคได้ดีขึ้น การปรับสูตรยารักษาและป้องกันวัณโรคให้สั้นลงตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก การนำเทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ทันสมัยมาใช้ในการคัดกรอง วินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นพ.โอภาสกล่าวด้าน นพ.ภาณุมาศ กล่าวว่า กรมควบคุมโรคดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรคให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB Strategy)ในปี 2578 โดยเน้นและให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ คือ 1) การเร่งรัด การค้นหา และตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในทุกกลุ่มเสี่ยง 2) ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3) เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการวินิจฉัย การรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และ 4)เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค การจัดการประชุมวิชาการวัณโรคระดับชาติจึงเวทีสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสนใจได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Join together and move forwards - Ending TB: 2025” “ยกระดับความรู้ร่วมต่อสู้วัณโรค” และมีหัวข้อรณรงค์คือ Yes! We Can End TB “ยุติวัณโรค เราทำได้” เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงวัณโรค ตรวจหาวัณโรคทันทีเมื่อรู้ว่าเป็นผู้สัมผัส กลุ่มเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว ดูแลกินยารักษาตนเอง ลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี ไม่แบ่งแยก ไม่ลดคุณค่า ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยวัณโรค หรือ “รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา”