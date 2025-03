“GULF” เดินหน้าภารกิจ “Green Energy Green Network for THAIs” ต่อเนื่องเป็นที่ 2 ปักหมุดพื้นที่แรก จ.เชียงใหม่ มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GULF” เดินหน้าสานต่อโครงการ “Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินการ 6 พื้นที่ของประเทศไทย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ “AIS” และในปี 2568 ปักหมุดนำร่องพื้นที่แรกที่ บ้านห้วยโป่งพัฒนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง เพื่อช่วยให้ผู้คนในพื้นที่เข้าถึงพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา สู่การต่อยอดและพัฒนาอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน“นายธนญ ตันติสุนทร” Executive Officer บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GULF ในฐานะบริษัทด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Powering the future, Empowering the people อย่างในปี 2567 ที่ผ่านมา GULF ได้ต่อยอดโครงการ GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต ด้วยการผนึกกำลังกับ AIS ดำเนินโครงการ “Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย” เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่ผลิตโดยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งสถานีฐานโดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายสัญญาณดิจิทัลสำหรับชุมชน ช่วยให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงบริการสาธารณสุข และพัฒนาอาชีพ“จากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทำให้ในปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินโครงการในชุมชนพื้นที่ห่างไกล 6 พื้นที่ ได้แก่ 1) บ้านดอกไม้สด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 2) บ้านมอโก้โพคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 3) บ้านแม่ตอละ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 4) บ้านผีปานเหนือ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 5) บ้านแม่โมงเย้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ 6) บ้านขุนก๋อง อ.แม่ทา จ.ลำพูน สามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 22 กิโลวัตต์ ช่วยให้ผู้คนกว่า 4,000 คน เข้าถึงบริการโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ระบบสาธารณสุข และเกิดการต่อยอดพัฒนาด้านอาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ยั่งยืน”และสำหรับปี 2568 GULF ได้ร่วมกับ AIS สานต่อโครงการ Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยพื้นที่แรกที่เข้าไปดำเนินการคือ “บ้านห้วยโป่งพัฒนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่” ซึ่งเป็นชุมชนชาวลาหู่ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแต่ขาดแคลนไฟฟ้า เด็ก ๆ ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการศึกษา เนื่องจากครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะส่งไปเรียนในตัวเมืองได้ ทำให้ทั้งเด็ก ๆ และแม้แต่ตัวพ่อแม่เองไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ขณะที่ในหมู่บ้านมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โดยบางวันมีจะครูจากโรงเรียนในตัวเมืองเดินทางมาสอนในช่วงค่ำ แต่ไม่มีไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในห้องเรียน ทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน GULF จึงได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ และนำอุปกรณ์การเรียนการสอนไปมอบให้ เพื่อช่วยให้คนในชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนามีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษา รวมทั้งเชื่อมต่อกับโลกภายนอกด้วยคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ขณะเดียวกันยังสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดประชุมของชาวบ้านในยามค่ำคืนได้ ไม่เพียงเท่านี้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ดังกล่าวยังใช้เพื่อเป็นแสงสว่างให้ลานกิจกรรมของชุมชนสำหรับการจัดประเพณีกินวอ หรืองานปีใหม่ของชาวลาหู่อีกด้วยโครงการ Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย ภายใต้ความร่วมมือของ GULF และ AIS จะมุ่งขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่องในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างการเติบโตร่วมกันของเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป