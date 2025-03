CeraVe จับมือภาครัฐและเอ็นจีโอเปิดตัวโครงการ “Care For All by CeraVe” ร่วมอาสาสร้างผิวสุขภาพดี ให้กลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุในประเทศไทย

CeraVe (เซราวี) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เวชสำอางอันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังแนะนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ “Care For All by CeraVe - อาสาสร้างผิวสุขภาพดี” โดยความร่วมมือกับพันธมิตรโครงการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังในการสร้างความตระหนักรู้ การมอบโอกาสในการเข้าถึงบริการตรวจและให้คำปรึกษาทางด้านสุขอนามัยของผิวหนังให้แก่กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจของที่สามหน่วยงานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และพัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพผิวหนังให้แก่อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับ พันธกิจของ CeraVe ที่ปรารถนาให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงสุขภาพผิวที่ดี โดยสนับสนุนทั้งการฝึกอบรมด้านผิวหนังเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ อสส. รวมถึงบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพผิวให้แก่ชุมชน โดยมีการตั้งเป้าหมายสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร มากกว่า 800 ราย ภายในปี 2568 แบ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ จำนวน 360 ราย และกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้สูงอายุ จำนวน 500 ราย

โครงการ ‘Care For All by CeraVe – อาสาสร้างผิวสุขภาพดี’ เกิดขึ้นเนื่องจาก CeraVe แบรนด์ผลิตภัณฑ์เวชสำอางอันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังแนะนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปรารถนาให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงสุขภาพผิวที่ดี แต่กลับพบว่าประชากรกว่า 3 พันล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาด้านผิวหนัง ทั้งจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ขาดโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการ และขาดการดูแลและให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในประเทศไทยเองพบว่าอัตราส่วนจำนวนแพทย์ผิวหนังมีเพียงแค่ 1 คน ต่อจำนวนประชากรถึง 100,000 คน ดังนั้น CeraVe จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านผิวหนังให้มากที่สุด ด้วยหลัก 3 ประการ คือ Train – จัดฝึกอบรมด้านผิวหนังเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ Empower - สนับสนุนด้านการเงินให้กับมูลนิธิในการดำเนินการและบริหารโครงการ และ Support – ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขอนามัยทางด้านผิวหนังให้กับกลุ่มเปราะบาง”พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ Care For All : อาสาสร้างผิวสุขภาพดี (จากซ้ายไปขวา) ธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ อรวรรณ ลาภอำนวยผล ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัดสำหรับประเทศไทย พบว่าคนไทยจำนวนมากก็ประสบปัญหาทางด้านผิวหนังเช่นกัน อันเป็นผลมาจากทั้งภูมิอากาศเขตร้อน และมลภาวะในปัจจุบัน อาทิ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง, ผิวแห้งขั้นรุนแรง, โรคติดเชื้อทางผิวหนัง เช่น เชื้อราหรือแบคทีเรีย และบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคสะเก็ดเงิน จากการสำรวจยังพบว่ามีหลายพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์ผิวหนัง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอเป็นเวลานาน และสถานพยาบาลก็อยู่ในสภาพที่แออัด ขณะเดียวกันแพทย์ผิวหนังยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพผิว และความสำคัญของการตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นCeraVe ประเทศไทย จึงร่วมมือกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Foundation Asia) ที่มีแนวคิดเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนด้วยความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมแพทย์ ผิวหนังแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ “Care For All by CeraVe - อาสาสร้างผิวสุขภาพดี” เพื่อสนับสนุนแพทย์ผิวหนัง อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงชุมชนที่ไม่ได้รับบริการเพียงพอ และกลุ่มเปราะบางโครงการ “Care For All by CeraVe - อาสาสร้างผิวสุขภาพดี” จะช่วยให้บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ในชุมชนและผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีเครื่องมือและความรู้ในการให้บริการดูแลสุขภาพผิวขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงการส่งมอบการดูแลและผลลัพธ์ของผู้ป่วยผ่านการทำแผนที่การเดินทางของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม โดยในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการได้จัดกิจกรรม ทั้งการสัมมนาออนไลน์เรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในชุมชน จัดขึ้นโดยแพทย์ผิวหนังจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ และแพทย์ชุมชนจำนวน 200 ราย และการจัดอบรมให้กับผู้นำ อสส. เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพผิว และทักษะทางสังคมเพื่อยกระดับความเป็นผู้นำจำนวน 31 ราย โดยวิทยากรจาก CeraVe และแพทย์ผิวหนังจากสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาสาสมัครด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผิวโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจาก CeraVeนอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อจัดบริการให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพผิวเบื้องต้นโดยแพทย์ผิวหนัง ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ในเขตดินแดง มักกะสัน คลองเตย คันนายาว ประเวศ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพผิวในหมู่ผู้รับบริการ ที่จะดำเนินการตลอดทั้งปี 2568 โดยทางโครงกาได้นำร่องในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขตดินแดงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีผู้ได้รับการตรวจคัดกรองและรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากแพทย์ผิวหนังจำนวนทั้งสิ้น 171 รายโครงการ “Care For All - อาสาสร้างผิวสุขภาพดี” คืออีกหนึ่งการรวมพลังกันอย่างแข็งขันของภาครัฐ เอกชน และเอ็นจีโอ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย ก็มีสิทธิเข้าถึงสุขภาพผิวที่ดีได้ และนอกจากนี้เพื่อส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างพันธกิจภายใต้ลอรีอัล กรุ๊ป ในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก