พญ. อัญชลี ชีวาจร นำทีมงาน century plus clinic แบ่งปันน้ำใจโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี

การแบ่งบันน้ำใจคืนสู่สังคม เป็นนโยบายที่ พญ. อัญชลี ชีวาจร (คุณหมอนก) ผู้อำนวยการ Century Plus Clinic และองค์กรมิสทรานส์ ได้ทำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปี ครั้งนี้ได้มาแบ่งปันน้ำใจที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพญ อัญชลี ชีวาจร (คุณหมอนก) ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า " เรามีนโยบายที่นำส่วนหนึ่งของรายได้มาคืนสู่สังคมในองค์กร หรือ หน่วยงานต่างๆที่ยังต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาส มาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี เพราะก่อนนี้ได้ทำการหาข้อมูล แล้วได้มาเห็นถึงการดูแลน้องๆจากครูพิเศษที่ใช้ทั้งแรงกาย แรงใจในการเอาใจใส่น้องๆ อย่างเต็มที่ สร้างความประทับใจให้อย่างมากอีกทั้งยังพบว่า ที่นี้ยังขาดแคลนในส่วน ของกินของใช้ อีกมาก จึงเป็นที่มาในการได้นำทีมงาน Century Plus Clinic และองค์กรมิสทรานส์ มาทำกิจกรรมในวันนี้คะ "" เรายังคงเดินหน้าทำกิจกรรมนี้ เพื่อสานต่อในการมอบโอกาสให้กับทุกคนตามปณิธานของ Century Plus Clinic และ ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมตามปณิธานของ องค์กรมิสทราน อย่างต่อเนื่อง หากองค์กร หรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อมาได้คะ" พญ. อัญชลี ชีวาจร (คุณหมอนก) ผู้อำนวยการ Century Plus Clinic และองค์กรมิสทรานส์ กล่าวทิ้งท้าย