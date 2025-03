โนโว นอร์ดิสค์ จับมือกรุงเทพมหานคร เดินหน้าสู่เมืองสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

เนื่องในวันโรคอ้วนโลกปี 2568 โนโว นอร์ดิสค์ ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "Chula Obesity Day" ในช่วงเสวนาหัวข้อ "บทบาทเมืองและการร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วน" โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมเสวนาทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วนของโรคอ้วนในประเทศไทย และแนวทางที่เมืองสามารถช่วยลดโรคอ้วนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนปัจจุบันประชากรไทยมากกว่าร้อยละ 40 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน[1] ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม ตัวแทนจากภาครัฐไทยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับเมือง เพื่อลดอัตราการเกิดโรคอ้วนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "เมืองมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาวะของประชาชน ทั้งในด้านการวางผังเมืองและการเข้าถึงบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานครเชื่อว่า การทำงานร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและภาคธุรกิจ จะสามารถสร้างเมืองที่ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีได้"ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โนโว นอร์ดิสค์ ได้ดำเนินโครงการ "Cities for Better Health" ร่วมกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการรับมือกับโรคอ้วนและโรคเรื้อรังร้ายแรงต่าง ๆ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพในเขตเมือง การขยายมาตรการป้องกันโรค และการแก้ไขอุปสรรคด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง และเด็ก ๆนายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงความหวังที่กรุงเทพมหานครจะเข้าร่วมโครงการระดับโลกนี้ โดยกล่าวว่า "โรคอ้วนเป็นปัญหาที่ท้าทายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ และมีความซับซ้อนเกินกว่าที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้เพียงลำพัง ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น โครงการ Cities for Better Health เป็นแนวทางที่เราต้องดำเนินการเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน"โนโว นอร์ดิสค์ กำลังหารือกับ กรุงเทพมหานคร และสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เพื่อสำรวจแนวทางนำโครงการ Cities for Better Health มาดำเนินการในกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการจัดการปัญหาโรคอ้วนอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับ Novo Nordisk:Novo Nordisk เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2466 และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศเดนมาร์ก โดยมีพันธกิจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะโรคเรื้อรังร้ายแรง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในด้านโรคเบาหวาน ด้วยการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา รวมถึงบุกเบิกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ขยายการเข้าถึงยารักษาโรค มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาโรคเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานประมาณ 72,000 คน ใน 80 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 170 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ novonordisk.com และโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, X, LinkedIn และ YouTube.เกี่ยวกับ Cities for Better Health:โครงการ Cities for Better Health (ชื่อเดิม Cities Changing Diabetes) ของ Novo Nordisk เริ่มต้นในปีพ.ศ. 2557 โดยมี 5 เมืองในเครือข่าย และปัจจุบันได้ขยายตัวไปมากกว่า 250 องค์กรพันธมิตรในกว่า 45 เมือง ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 220 ล้านคน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เรามุ่งมั่นที่จะเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในเขตเมืองให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทุกช่วงวัย_______________________อ้างอิง[1] วิชัย เอกพลากร. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563. รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พศ 2562-2563. 2021.