BEM ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก The Wharton School, the University of Pennsylvania

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา MBA และ Executive MBA หลักสูตร Wharton’s Global Modular Course จาก The Wharton School, the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ โรงซ่อมบำรุงหลัก โดยมี นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล นอกจากนี้คณะอาจารย์และนักศึกษายังได้ทดลองเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT จากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปเยี่ยมชมสถานีสนามไชย ซึ่งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทย สร้างความประทับใจให้กับคณะเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก