“ศุภชัย” ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดการประชุม “กำหนดทิศทางและแผนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี”

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานของประเทศไทย ภายใต้กรอบ ASEAN COSTI เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Retreat Meeting) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานวิทยาศาสตร์และวิจัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐเกาหลี สำนักเลขาธิการอาเซียน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าร่วม ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเป็นเวทีในการหารือกิจกรรมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีในวาระที่ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพในการดำเนินความร่วมมือ (ASEAN Country Coordinator) ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2567 - 2570) โดยที่ผ่านมา การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ได้ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) และการวิจัย ในระดับภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถด้าน วทน. ของทั้งภูมิภาคทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี และติมอร์ เลสเต ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลนโยบายการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของแต่ละประเทศ และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งนำเสนอความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation: APASTI) ที่มีแผนจะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Committee on Science, Technology, and Innovation: ASEAN COSTI) ในการประชุม COSTI-87 ในเดือนมิถุนายน 2568 นอกจากนี้ สมาชิกที่ประชุมยังได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความความคิดเห็นร่วมกันเพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมและสาขาความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป