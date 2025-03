โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดตัว Photon-counting CT เทคโนโลยีใหม่สู่การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้นำทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ได้นำนวัตกรรม Photon-counting CT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสี ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมการแพทย์ครั้งสำคัญในเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย และการรักษาเฉพาะบุคคล ตอกย้ำความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการส่งมอบความเป็นเลิศทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.งานแถลงข่าว “Unlock the Future of Screening & Diagnostics with Photon Counting CT Technology” ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ร่วมบรรยายข้อมูลจากประสบการณ์การรักษาและความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวคุณแบร์รี่ วอล์ฟแมน Senior Executive Director of Operations โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลฯ ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยว่า “ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย และส่งเสริมการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น การนำเทคโนโลยี Photon-counting CT เข้ามาใช้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการแพทย์แม่นยำ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในเรื่องความทันสมัย ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอย่างสูงสุด”คุณคริส โพเรย์ Managing Director ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส ประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย สำหรับทุกคน ทุกที่ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางว่า “เทคโนโลยีของ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส มีจุดแข็งในเทคโนโลยีการจำลองระบบภายในร่างกายของผู้ป่วย (Patient Twinning), การแพทย์แม่นยำ (Precision Therapy) ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวิเคราะห์และมุ่งแก้ไขปัญหาโรคร้ายแรงที่คุกคามชีวิต เช่น มะเร็ง โรคทางระบบประสาท รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ง NAEOTOM Alpha ถือเป็นเทคโนโลยี Photon-counting CT เครื่องแรกของโลกที่พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว โดย CT Scan ที่มีเทคโนโลยี Photon-counting รุ่นล่าสุดนี้ให้ความคมชัดและความแม่นยำสูง ช่วยให้ตรวจพบโรคได้เร็วขึ้น และวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อนำเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้มาใช้เพื่อส่งมอบประสบการณ์การรักษาเชิงบวกให้กับผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก”ภายในงาน มีการเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ โดยแพทย์เฉพาะทางในด้านรังสีวิทยา ประสาทวิทยา โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และเวชศาสตร์พันธุกรรม รวมถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี Photon-counting CT มาใช้ในแต่ละสาขานพ. วิทย์ วราวิทย์ หัวหน้าหน่วย Body Imaging แผนกรังสีวิทยา, รังสีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้เน้นย้ำถึงประโยชน์ที่สำคัญของเทคโนโลยีใหม่นี้สำหรับรังสีแพทย์และผู้ป่วยว่า “การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Photon-counting ทำให้ภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้น ทั้งสัญญาณรบกวนที่ลดลง ช่วยให้ตรวจพบโรคได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการได้รับรังสี ทำให้การสแกนด้วยเครื่อง CT ปลอดภัยขึ้น ซึ่งจะเอื้อประโยชน์อย่างมากในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองบ่อยครั้ง เช่น มะเร็งปอด ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคหลอดเลือดโป่งพอง รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็ก นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค”นพ. ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ หัวหน้าศูนย์โรคระบบประสาท, แพทย์เฉพาะทางโรคระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้อธิบายถึงผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองว่า “เวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เทคโนโลยี Photon-counting CT ช่วยให้การสแกนภาพสมองรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถตรวจพบโรคหลอดเลือดสมองได้เร็วขึ้น และเริ่มการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยทำให้ผลลัพธ์การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถลดความเสียหายของสมองและเพิ่มศักยภาพในการฟื้นตัวได้อีกด้วย”ผศ.นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ด้วยปัญหามลพิษทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย การตรวจพบโรคปอดในระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถระบุก้อนเนื้อขนาดเล็กในปอด และตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นได้เร็วขึ้น นำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงทีและสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้”พญ. มนัสวี วัสสระ แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการป้องกันโรคหัวใจว่า “โรคหัวใจยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ทั่วโลก เทคโนโลยี Photon-counting CT ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจพบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ และการแยกความแตกต่างของคราบไขมัน ด้วยเทคนิคการฉายภาพขั้นสูงนี้ เราสามารถทำการประเมินโรคได้อย่างแม่นยำ โดยยังไม่ต้องทำหัตถการที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถเริ่มการรักษาได้โดยเร็ว ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นในระยะยาว”ผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล Chief Science Officer, แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและเวชศาสตร์พันธุกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีในเชิงเวชศาสตร์ป้องกันว่า “Photon-counting CT ถือเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโฉมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ช่วยให้ตรวจพบโรคได้ก่อนที่อาการจะปรากฏ ทำให้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยดีขึ้นจากการรักษาที่ตรงจุดในระยะเริ่มต้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความภูมิใจที่ได้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้มาใช้ในการสร้างมาตรฐานใหม่ในการวินิจฉัยที่แม่นยำ”การนำเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Photon-counting มาใช้ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น การรักษาแบบเฉพาะบุคคล เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีในระยะยาว และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ป่วยอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เป็นสถาบันด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ประเทศไทย มีชื่อเสียงด้านการให้บริบาลทางการแพทย์ระดับโลก โดยมอบการดูแลครอบคลุมมากกว่า 70 สาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ด้วยความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางการแพทย์และนวัตกรรมที่ทันสมัย นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bumrungrad.comเกี่ยวกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์สซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส (Siemens Healthineers) เราเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อทุกคน ทุกที่ อย่างยั่งยืน เราเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือ, โซลูชัน และบริการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก โดยมีการดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศ และมีตัวแทนโดยตรงในกว่า 70 ประเทศ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส เอจี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ในชื่อย่อ SHL และบริษัทในเครือ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์สมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับชุมชนที่ขาดแคลนทั่วโลก และมุ่งแก้ไขปัญหาโรคร้ายแรงที่คุกคามชีวิต บริษัทดำเนินงานในด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาโรคมะเร็ง และการบำบัดรักษาแบบไม่รุกล้ำ พร้อมทั้งเสริมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2024 ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส มีพนักงานประมาณ 72,000 คนทั่วโลก และสร้างรายได้ประมาณ 22.4 พันล้านยูโร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siemens-healthineers.com