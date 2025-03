กรมอนามัย ลุยขับเคลื่อนงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เพื่ออนามัยแม่และเด็กเชิงรุกในชุมชน

แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน เพื่ออนามัยแม่และเด็กเชิงรุกในชุมชน” พร้อมด้วย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน จะมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัยไทย ซึ่งจะมีชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของการขับเคลื่อนงานกลไกและมาตราการที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสำคัญ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน การพัฒนาคุณภาพงานบริการสาธารณสุข ทั้งคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทุกคนได้รับการบริการครบถ้วนและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนและพัฒนาดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพ สตรี หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กปฐมวัย รวมถึงครอบครัวในตำบลให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม และเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมอย่างเท่าเทียมสำหรับการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เรื่องหลักการและแนวทางการขับเคลื่อนงาน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น และการทำ workshop เพื่อหาแนวทางและวางแผนดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ประจำปี 2568 เป็นต้นกรมอนามัย คาดหวังให้การดำเนินงานครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันดูแลส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยทุกคนในทุกตำบล ส่งผลให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการที่ดีสมวัย และมีคุณภาพชีวิตที่พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่มีคุณภาพต่อไป