ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สมศ.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ร่วมแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์” ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สมศ. ตามคำสั่งคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ 3/2568 โดย ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.: Educational Administration with a Concentration in Research and Evaluation): Illinois State University (ISU), ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวิจัยและการประเมินคุณภาพการศึกษา เคยดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (อนุสาขาการวิจัยการศึกษา) สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำรงตำแหน่ง รองประธาน (คนที่ 1) คณะอนุกรรมการการบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2559 – 2568) อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.วิสามัญ) เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคลของราชการ สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2563) อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ด้านประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2565 – 2568) และอุปนายก (คนที่ 1) สมาคมวิจัยและพัฒนาอุดมศึกษา (พ.ศ. 2565 – 2568)