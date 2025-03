ราชมงคลพระนคร เปิดสาขาการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แห่งแรกของประเทศไทย รองรับอาชีพแห่งอนาคต

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมทั่วโลก ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรับมือกับปัญหาและเหตุการณ์อุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้แบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการจัดการและการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจึงจำเป็นอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เห็นถึงความสำคัญความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ Bachelor of Science Program in Climate and Environmental Management คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นจะเสริมทักษะที่จำเป็นในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างสมรรถนะเฉพาะทางที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับความท้าทายที่จะเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะมีความรู้และทักษะสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการขยะและของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยเน้นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ มีรายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพรินต์และคาร์บอนเครดิต ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากรายวิชาและหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นแล้ว ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังเต็มไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อาทิ ผศ.ดร.วรนุช ดีละมัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ซึ่งมีผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการที่ช่วยยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการสำรวจคุณภาพอากาศในประเทศไทยกับองค์การ NASA ในปี 2567 เพื่อทำการบินวิจัยศึกษาสภาพคุณภาพอากาศในประเทศไทยผศ.ดร.วรนุช ดีละมัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า เพื่อเสริมแกร่งให้กับหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เอลเมอร์อินทริเกรชั่น จำกัด ร่วมพัฒนาการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ของการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อากาศ รถปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สัญญาณ Wi-Fi และอื่น ๆ ที่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนและให้นักศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะสิ่งผลให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะมีความรู้และทักษะสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการขยะและของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ นักวิทยาศาสตร์และวิจัย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผู้ควบคุมและดูแลระบบบำบัดมลพิษ ที่ปรึกษาและผู้ประเมินระบบควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทันทีอย่างไรก็ตาม สาขาวิชาการจัดการสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาใหม่ในปีการศึกษา 2568 ที่เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชากลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม และกลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท คือ วุฒิ ปวช.และ ปวส. ประเภทรับตรง สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ –12 พฤษภาคม 2568 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านระบบทีแคส (TCAS ) รอบที่ 2 โควตา (Quota) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชําระเงินคาสมัครผานธนาคารหรือเคานเตอรเซอรวิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6636