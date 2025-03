จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจริง! เครือ รพ.พญาไท-เปาโล รับสองรางวัลการันตีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพคนไทย ในงาน Future Trends Awards 2025

ในยุคที่การดูแลสุขภาพไม่ได้หมายถึงการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นเข้าใจและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้สร้างรากฐานด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพ ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของประสบการณ์ผู้ป่วย ผลสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงแนวทางการดูแลสุขภาพ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศของทีมบุคลากรภายใต้การนำของ อัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ที่ได้นำพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จอีกครั้ง กับการรับรางวัล ‘Leader of Leader’ และ ‘The Most Future Brand’ ในเวที Future Trends Awards 2025 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพการเป็นองค์กรที่นำเทรนด์ด้านนวัตกรรมสุขภาพ ผสานเทคโนโลยีเข้ากับแนวคิด "Superior Human Touch" เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพที่มีความทันสมัยและความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความเป็นมนุษย์อัฐ กล่าวว่า “นวัตกรรมที่ดีที่สุด คือ มนุษย์ที่ไม่หยุดพัฒนา" นี่คือปรัชญาที่ผลักดันให้เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ได้เพียงแค่ให้บริการทางการแพทย์ แต่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุข ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการดูแลเอาใจใส่ความเป็นมนุษย์แบบ “Superior Human Touch” ผ่านระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคนไข้ สิ่งที่ทำให้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล แตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เป็นการออกแบบระบบบริการที่คำนึงถึง "หัวใจของมนุษย์" ผ่านโครงการและแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับองค์กรและระดับสังคม เช่นPIL Innovation Hub – ศูนย์กลางนวัตกรรมที่สร้างทรัพย์สินทางปัญญาถึง 57 รายการ และนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 26 รายการCILA Learning Platform – แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์กว่า 12,000 คน ผ่านหลักสูตรถึง 589 หลักสูตรHealth Up Application – แอปพลิเคชันสุขภาพที่ช่วยให้ความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงโรงพยาบาลกับคนไข้ ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 546,865 ราย พร้อมอัตราการใช้งานต่อเนื่องสูงถึง 81.25%Digital Healthcare Archive ฐานข้อมูลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รวบรวมความรู้กว่า 3,900 ชิ้น ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่ยังสะท้อนถึง “แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับคน”– การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อคนไข้การดูแลสุขภาพเชิงรุกและการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ไม่เพียงแต่ยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชน แต่ยังขยายผลเชิงสังคมวงกว้างผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่Healthy Together Program – โปรแกรมที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกับองค์กรชั้นนำ สร้างรายได้กว่า 491 ล้านบาทในปี 2023 พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ผ่าน 9 โมดูลที่ครอบคลุมสุขภาพกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้น การป้องกันโรคก่อนเกิดขึ้นจริง (Preventive Care) และสนับสนุนให้พนักงานดูแลตนเองผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆ ไม่ใช่แค่เพียงการตรวจสุขภาพทั่วไป แต่รวมถึงการให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล เพื่อให้พนักงานมีสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตและการทำงานThe Selection Platform – แพลตฟอร์มที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน ผ่านการสร้างเครือช่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ องค์กรยังคำนึงถึง การสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ป่วย ผ่านบริการดิจิทัลที่ครอบคลุม เช่น Telecare Service ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น“Leader of Leader” ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการได้รับรางวัล Leader of Leader แต่เป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพการเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็น "นวัตกร ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม" ผ่านโครงการมากกว่า 466 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการบริหารงาน Healthcare ตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม"The Most Future Brand" กับแนวคิดแบรนด์แห่งอนาคตรางวัล "The Most Future Brand" ที่เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับ มาจากความสามารถในการสื่อสารแบรนด์ และสร้างประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมกับผู้บริโภค องค์กรมุ่งเน้นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการผ่านกลยุทธ์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ทางไกล (Telecare Service), Healthy Together Program หรือ แพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนผลลัพธ์ที่พิสูจน์ความสำเร็จการเติบโตของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ไม่ได้วัดจากตัวเลขทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แม้ว่าอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (CAGR) จะสูงถึง 21% แต่สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจาก 75% เป็น 90% นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลระดับสากลมากมาย อาทิ Best Employers Thailand Hall of Fame, HR Asia Best Companies to Work for in Asia และ Thailand's Best Managed Companies 2023 (โดย Deloitte) ซึ่งเป็นหลักฐานว่าการเติบโตขององค์กรมาจากการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงการเติบโตนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขทางธุรกิจ แต่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับทั้งลูกค้า พนักงาน และสังคมวงกว้างพญาไท-เปาโล กับบทเรียนสำคัญสำหรับองค์กรยุคใหม่รางวัล ‘Leader of Leader’ และ ‘The Most Future Brand’ ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในปัจจุบัน แต่ยังสะท้อนถึงองค์กรต้นแบบที่ยึดมั่นในแนวทางที่องค์กรในยุคใหม่ควรยึดถือต่อไป โดยมีหลักสำคัญดังนี้การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง – การเรียนรู้และเติบโตของคนในองค์กรคือหัวใจสำคัญของนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและสังคม – การพัฒนาที่แท้จริงต้องส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับความเป็นมนุษย์ – เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของ “ชีวิต” ไม่ใช่แค่ตัวเลขวิสัยทัศน์ของผู้นำต้องไม่หยุดนิ่ง – การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากข้างในองค์กร เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกองค์กรที่ร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในวงการสุขภาพ ผ่านการเน้นการดูแลที่เปี่ยมไปด้วยความเอื้ออาทรและการยกระดับประสบการณ์ผู้ป่วยอย่างแท้จริง เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ยังคงมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในทุกวัน พร้อมทั้งสร้างแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในยุคดิจิทัลครอบคลุมทุกมิติ