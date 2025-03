เครือ รพ. พญาไท-เปาโล คว้า 2 รางวัลใหญ่ “People Management Award 2024” จากความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาวะที่ดีและการจัดการพัฒนาบุคคลากรอย่างยั่งยืน

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ตอกย้ำความเป็นองค์กรสุขภาพชั้นนำ คว้ารางวัล “People Management Award of Thailand 2024” ระดับ Gold และ “Special Award” ด้าน Well-being Organization จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในงาน Thailand People Management and Well-Being Forum 2024 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรที่โดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี อัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และ สุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงมาตรฐานระดับสูงขององค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมสวัสดิการที่สร้างคุณค่าต่อบุคลากรอย่างแท้จริง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการทางการแพทย์อย่างยั่งยืนHealthy Together: นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์กรที่ยั่งยืนอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เกิดจากความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาวะที่ดีให้กับคนไข้ในระดับองค์กร จนเป็นที่มาของ โครงการ “Healthy Together” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพนักงาน โดยใช้แนวคิด “สุขภาพที่ดีของพนักงาน คือรากฐานขององค์กรที่แข็งแกร่ง” นั่นคือ “หากสุขภาพนักงานแข็งแรง สุขภาพองค์ก็แข็งแรงด้วยเช่นกัน”โครงการ Healthy Together ได้พัฒนากลยุทธ์การดูแลบุคลากรผ่าน 9 โมดูลที่ครอบคลุมสุขภาพกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการป้องกันโรคก่อนเกิดขึ้นจริง (Preventive Care) และสนับสนุนให้พนักงานดูแลตนเองผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆ ไม่ใช่แค่เพียงการตรวจสุขภาพทั่วไป แต่รวมถึงการให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตและการทำงานที่สำคัญ โปรแกรมนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาวะ "Let's Get Healthy! (LGH)" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถวิเคราะห์สุขภาพของตนเอง และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมได้อย่างเป็นระบบสุขภาวะพนักงาน: หัวใจขององค์กรแห่งอนาคต“ความสำเร็จขององค์กรเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาวะที่ดีของบุคลากร” อัฐ กล่าว “เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบสวัสดิการที่ตอบโจทย์พนักงานในทุกมิติ เพราะเราเชื่อว่าหากบุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงจะขับเคลื่อนให้องค์กรแข็งแรง และนำองค์ความรู้ดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาการดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีจากบริการด้านการแพทย์ให้กับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิผล ”นอกจากนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดูแลบุคลากรในระดับสากลเพื่อให้มีความพร้อมในการออกไปดูแลสุขภาพให้คนไข้ โดยก่อนหน้านี้องค์กรเคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับภูมิภาค อาทิ รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย) ห้าปีซ้อน ,We Care: HR Asia Most Caring Companies Awards 2022 (รางวัลพิเศษด้านการดูแลพนักงานอย่างใส่ใจ) HR Asia Digital Transformation Awards (รางวัลพิเศษด้านการปรับรูปแบบการทำงานเป็น Digital อย่างเป็นรูปธรรม), Sustainable Workplace Award (รางวัลพิเศษด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน)การได้รับรางวัล PMAT 2024 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำว่า เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ยังคงเดินหน้าสร้างนวัตกรรมการดูแลพนักงานที่ทันสมัยและเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ในการดูแลสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากรของตนจากสุขภาพพนักงาน สู่คุณภาพบริการทางการแพทย์สุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวเพิ่มเติม “ด้วยบุคลากรกว่า 10,000 คน ที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยมากกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี อีกทั้งให้บริการสุขภาพแบบครบวงจรกับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศมากถึง 10,314 แห่ง เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการดูแลบุคลากรคือรากฐานของการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงสุด การได้รับรางวัล PMAT 2024 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสู่มาตรฐานใหม่ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” อย่างแท้จริง”“องค์กรของเราไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังให้ความสำคัญกับสุขภาวะของพนักงานทุกระดับ เพราะเราเชื่อว่าหากพนักงานมีความสุข องค์กรก็จะเติบโตไปพร้อมกัน” อัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวรางวัล “People Management Award of Thailand 2024” และ “Special Award” ด้าน Well-being Organization คือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารบุคลากรและการดูแลสุขภาวะพนักงานองค์กรที่ครอบคลุมทุกมิติด้วยวิสัยทัศน์แห่งการดูแลสุขภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ยังคงเดินหน้าพัฒนาแนวทางบริหารบุคลากรให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและสร้างมาตรฐานการบริหารงานที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทย “เพราะเราเชื่อว่า การดูแลคน คือการดูแลอนาคตขององค์กร”