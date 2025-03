โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการแล้ววันนี้ “สมาร์ตทุกมิติของการป้องกันและรักษาโรคยาก ดูแลผู้ป่วยเด็กด้วยมาตรฐานระดับสากล” เราอยากเห็นเด็กโตไปสุขภาพดี #โตไปไม่ป่วย

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดอาคารใหม่ พร้อมยกระดับการบริการสู่ความเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ ดีไซน์ออกแบบเพื่อแก้ Pain Points ของผู้รับบริการด้วย Smart Healthcare Ecosystem สัมผัสประสบการณ์การรับบริการไร้รอยต่อด้วยระบบดิจิทัลตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาลถึงการดูแลต่อเนื่องหลังกลับบ้าน เน้นการป้องกันรักษาทุกมิติสุขภาพ Self-care, Early Care, Risk Care, Sick Care โดดเด่นด้วยศักยภาพของกุมารแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคยาก โรคซับซ้อนในเด็ก อาคารใหม่สาขาศรีนครินทร์ออกแบบเน้นความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า หากเด็กโตไปไม่ป่วยจะทำให้ Healthcare Cost โดยรวมของประเทศลดลง เมื่อผู้คนสุขภาพดีขึ้นก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น สมิติเวชจึงออกแบบโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกเป็นอาคารเด็กโดยเฉพาะ อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จำนวนทั้งหมด 8 ชั้น 111 เตียง ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพเด็กสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงการรักษาโรคยาก และโรคซับซ้อนในเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงและมีความชำนาญ ได้ฝึกปฏิบัติการขั้นสูงจากต่างประเทศ ผสานความเป็น Smart Hospital โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ยึดผู้รับบริการเป็นหลัก (Customer Centric) แก้ Pain Points ตอบโจทย์ความต้องการและได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เหนือความคาดหมาย ใช้งบประมาณในการลงทุนไปกว่า 2,000 ล้านบาทมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคตที่ผู้ปกครองและเด็กๆไร้กังวลด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่าน Well Kidz Application ดูแลสุขภาพของเด็กได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มจาก•Self-care: ไม่ป่วยเริ่มต้นที่ตัวเอง ใช้ AI ประเมินสุขภาพ•Early Care: ไม่ป่วยป้องกันได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแต่ละช่วงวัย•Risk Care: ไม่ป่วยเพราะรู้ทันก่อนเกิดโรคด้วย Risk Score Screening และ Kidz Check ประเมินความรุนแรงของอาการจากที่บ้าน หรือใช้บริการ Kids Telehealth พบแพทย์เฉพาะทางแบบเรียลไทม์•Sick Care: ป่วยยังอุ่นใจได้ด้วยทีมกุมารแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นวัตกรรมทางการแพทย์ และบริการออนไลน์โดดเด่นด้วย Smart Healthcare Ecosystem ดูแลเชื่อมโยงการรักษาแบบไร้รอยต่อ1.เข้าถึงสุขภาพดีเริ่มต้นจากที่บ้านตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาล•Well Kidz Application: นัดหมายแพทย์เร็วขึ้น 50% ติดตามวัคซีน พัฒนาการ และใช้ VDO Call กับแพทย์ สะดวกทุกที่2.เข้าใจผู้รับบริการยุคใหม่2.1 Smart OPD ปลอดภัย บริการรวดเร็ว ลดเวลาการอคอย ระหว่างพบแพทย์•ระบบคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจกับผู้รับบริการอื่นๆ  ระบบควบคุมการหมุนเวียนอากาศที่ดีเพื่อลดการติดเชื้อ•หุ่นยนต์ทำความสะอาด  การตกแต่งภายในด้วยดีไซน์โค้งมนเพื่อลดอุบัติเหตุ•จอ Crowd Canvas แสดงความหนาแน่นของผู้รับบริการ  Kids Dashboard แสดงคิว และระยะเวลารอพบแพทย์•Smart Payment จ่ายเงินง่ายผ่านแอปพลิเคชัน ลดการรอได้ 60%2.2 Smart IPD เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล สะดวกสบายและหมดกังวล• Fast Admit & Discharge แอดมิทได้รวดเร็ว และลดเวลารอกลับบ้านได้ 76%• AI Price Estimation ประเมินราคาผ่าตัดแม่นยำกว่า 90% ลดเวลาประเมิน 87%• Smart Patient Communication จอแสดงข้อมูลของคนไข้ สื่อสารระหว่างผู้ป่วยและทีมดูแลแบบเรียลไทม์• Samitivej PACE แอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์ผ่าตัด• Samitivej Prompt ระบบติดตามการรักษาระหว่างพักในโรงพยาบาล แสดงกิจวัตรประจำวัน แผนการรักษา รวมทั้งสั่งอาหาร และเรียกแม่บ้าน•ระบบ IV Alarm ที่เคาน์เตอร์พยาบาล ระบบแจ้งเตือนการให้สารน้ำที่เคาน์เตอร์พยาบาล เพื่อความปลอดภัยและไม่รบกวนผู้ป่วย3.เข้าสู่การดูแลต่อเนื่อง 360o เมื่อกลับบ้าน สะดวกสบาย ฟื้นตัวเร็ว•Kids Telehealth ระบบ Telemedicine ปรึกษาคุณหมอเด็กง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา• Kid@Home ให้บริการดูแลถึงบ้าน เช่น การดูแลหลังคลอด การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ เป็นต้น4.บริการทางการแพทย์ที่โดดเด่น•Smart ER ดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ ตั้งแต่จุดเกิดเหตุด้วยรถฉุกเฉินที่ติดตั้งระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อกับศูนย์สั่งการรับส่งต่อผู้ป่วย (Samitivej Medical Transport Center) ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเตรียมการรักษาได้ทันที และเปลี่ยนประสบการณ์ความเจ็บปวดด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทำให้เด็กและผู้ปกครองคลายกังวล•ห้องผ่าตัดไฮบริด ที่ใช้ Bi-plane Technology บนเครื่อง X-ray ถ่ายภาพได้หลายระนาบ ลดการสัมผัสรังสี จึงลดความเสี่ยงและผลข้างเคียงจากการตรวจได้•หุ่นยนต์กายภาพ Robotic ช่วยในการฟื้นฟู•โรงพยาบาลเด็กเอกชนในประเทศไทย ที่มีกุมารแพทย์ครบทุกสาขามากกว่า 100 ท่าน รักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก เช่น รักษาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคมะเร็ง และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Hematopoietic Stem Cell Transplantation อัตราการรอดชีวิตหลังรักษา 1 ปี สูงถึง 92% ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 500 กรัม ผ่าตัดผู้ป่วยเด็กและทารก กว่า 1,000 ราย รวมทั้ง Minimally Invasive Surgery เป็นต้น•ร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆในต่างประเทศ Doernbecher Children's Hospital, Oregon Health & Science University (OHSU) และ Takatsuki General Hospital ในการดูแลทารกแรกเกิดและเด็กวิกฤติ พร้อมบริการครบวงจรสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ เช่น Teleconsultation, Aeromedical Services, บริการล่ามภาษาต่างประเทศ และผู้ช่วยพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมโรงพยาบาลได้ออกแบบตามมาตรฐาน LEED ระดับ Gold โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กระจกอัจฉริยะลดความร้อนกว่า 40% และระบบกรองอากาศ PM2.5 ในระดับสีฟ้าสร้างสุขภาพดีสู่สังคมผ่านกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ ก่อตั้งปี 2553 โดยให้การสนับสนุน การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกว่า 270 ราย ปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาเด็กโรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ 9 ราย และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคกระดูกสันหลังคด 39 ราย รวมถึงการตรวจสุขภาพนักเรียนในชุมชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดพร้อมรางวัลการันตีมากมาย เช่น รางวัล Best Bone Marrow Transplant Center Asia Pacific จาก GlobalHealth Asia-Pacific Awards 2024 รางวัล สุดยอดในดวงใจของคุณแม่ Mommy’s Choice: Popular Hospital for Maternity Care จาก Amarin Baby & Kids Awards 2024 รางวัลดีเด่นแห่งปี Specialty Hospital of the Year จาก Healthcare Asia Awards 2022 รางวัลชนะเลิศ Talent Development ศักยภาพยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ป่วยเด็ก “PEM-STAR” A Novel Program to Enhance Pediatric Emergency Medicine Training in Thailand จาก Hospital Management Asia Awards 2022โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ ผสานความล้ำสมัยของ Smart Hospital กับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้รับบริการ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงถึง 98% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลอย่างแท้จริง ด้วยความตั้งใจอยากให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างแข็งแรง มีสุขภาพดีติดตัวไปตลอดชีวิต #โตไปไม่ป่วย