PreSAGE เปิดตัวในประเทศไทย เสริมสร้างพันธมิตรเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ด้วย AI

บริษัท CoNEX Healthcare Pte Ltd จากประเทศสิงคโปร์ ประกาศเปิดตัว PreSAGE อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Present, Prevent, Protect: AI in Fall Risk Management” ที่ Intercontinental Bangkok โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกับสถานพยาบาลไทยเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการถ่ายภาพความร้อน (Thermography) ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอัตราการหกล้มของผู้ป่วยลงโดยงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทริสตัน โคะ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคจาก Enterprise Singapore กล่าวเปิดงาน พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของภาคเอกชนในการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณนิน นเว อู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตัน ต็อก เซง จากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการดูแลผู้สูงอายุในสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงการนำ AI มาใช้เพื่อป้องกันการหกล้มในโรงพยาบาล ซึ่งช่วยให้บุคลากรสามารถตัดสินใจเชิงรุกและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “Zero Fall, Zero Preventable Harm”นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จริงจากโรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่ได้เริ่มนำระบบ PreSAGE มาทดลองใช้ ได้แก่• คุณเบญจพร บุลสุข , Senior Department Manager จากโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้นำเสนอผลลัพธ์จากการใช้ PreSAGE ที่ช่วยลด False Alarm ได้ถึง 95.6% และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเฝ้าระวังผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นติดตั้งใน 4 แผนก ที่มีผู้ป่วยเสี่ยงสูง พบว่าหลังจากการติดตั้งระบบแจ้งเตือน เร็วขึ้น 0.5 - 1 วินาที เมื่อเทียบกับระบบเดิม รวมไปถึงใช้จริงใน 571 กรณี คิดเป็นอัตราการใช้งาน 93.78% ที่สำคัญไปกว่านั้นไม่มีผู้ป่วยตกเตียง และเจ้าหน้าที่พอใจในระบบ 87.8%แม้ระบบ PreSAGE จะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้น การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และ ปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่น ปรับมุมกล้องให้รองรับห้องขนาดใหญ่ เพิ่มระบบแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ และพัฒนา AI ให้แยกแยะการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้แม่นยำยิ่งขึ้น• คุณสุจิตตรา บวรสิทธิพงศ์, Nurse Unit Manager จากโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้แชร์แนวทางการบูรณาการ PreSAGE ในระบบแจ้งเตือนของโรงพยาบาล เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้นำ Presage AI ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถ เฝ้าระวังการลุกจากเตียงแบบเรียลไทม์ ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ , ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยแม้เพียงบางส่วนของร่างกาย รวมไปถึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ล่วงหน้า ก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากเตียง โรงพยาบาลพญาไท 3 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา Smart Healthcare ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย และบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น• คุณเจมส์ อัง , รองผู้อำนวยการ จากศูนย์วิจัยการพยาบาลแห่งเอเชีย (CANS) ได้เน้นถึงแนวทางของ Nurse 4.0 ที่ใช้ AI และหุ่นยนต์เข้ามาช่วยลดภาระงานของพยาบาลได้มากถึง 80-85% ทำให้พยาบาลสามารถมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ เช่น สังคมผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง ทำให้เกิดความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะสูง ,ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ , ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง , ผู้บุกเบิกนวัตกรรม , ผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด , นักการศึกษาและที่ปรึกษา รวมไปถึงผู้กำหนดนโยบายสุขภาพเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยPreSAGE เป็นระบบที่พัฒนาโดย CoNEX Healthcare Pte Ltd ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย อาทิ OCBC Emerging Enterprise 2023 Winner และ Top 15 I-to-I Innovation Hub Showcase จากงาน World Hospital Congress 2023ระบบนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะลุกจากเตียง และแจ้งเตือนบุคลากรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วินาที ช่วยให้ทีมแพทย์สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมาพร้อมกับ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ความร้อนที่ไม่บันทึกภาพบุคคล ทำให้มั่นใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยจะได้รับการคุ้มครองPreSAGE กับอนาคตของการดูแลสุขภาพในประเทศไทยการเปิดตัว PreSAGE ในประเทศไทยครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการแนะนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ตลาด แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและสิงคโปร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ซึ่งมี ดร.พรระพี วงศ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Biotechnology and Health Technology ที่ได้เห็นความสำคัญและนำเอาเทคโนโลยีจากสิงคโปร์เข้ามายกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนไทยหลังจากนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการเทคโนโลยี AI สู่ระบบสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา ระบบดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ (IntelligentCare) ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ