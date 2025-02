ไทยกรุ๊ป จัดงาน A Root by Thai Group คอมมูนิตี้ เพื่อการดูแลสุขภาพ

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือทีซีซี ในฐานะองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่งคงทางการเงิน และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน ตลอดจนเสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ (Well-being) ตอบโจทย์เมกะเทรนด์คนไทยใส่ใจสุขภาพ ล่าสุด เปิดพื้นที่จัดงาน A Root by Thai Group แหล่งรวบรวมสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ หมุนเวียนมาจัดจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมเชิญ Munchies by Mini.C ร้านอาหารสุขภาพจากอังกฤษ ร่วมสร้างสรรค์เมนูที่เติมเต็มคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนเมือง ที่มองหาอาหารที่สะดวก รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพ ประเดิมจัดครั้งแรก ชวนมาชอปผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรแล้ว อาทิ อาหารไทยและเทศ ผักและผลไม้จากเกษตรธรรมชาติ อาหารทานเล่น และเครื่องดื่มสมุนไพร ณ ล็อบบี้ อาคารไทยกรุ๊ป ถนนสีลม วันที่ 26-28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. คาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนคุณอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ไทยกรุ๊ป ในฐานะองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน ตระหนักถึงการเตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่ท้าทายมากขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมงานเปิดตัวในวันนี้ เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับ การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ที่ครบวงจร โดยผสานแนวคิด Well-being ที่ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีและความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน เพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของความมั่นคงในชีวิตดังนั้น A Root by Thai Group จึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทุกคน โดยพื้นที่แห่งนี้จะเป็นจุดรวมของสินค้าและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ จุดเด่นอยู่ที่การ คัดสรรอาหารที่ดีมีคุณภาพ ที่อร่อยและราคาเข้าถึงได้ ครอบคลุมตั้งแต่อาหารไทยและเทศ ไปจนถึงผักและผลไม้จากเกษตรธรรมชาติ รวมถึงอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ โดยวางแผนสลับประเภทสินค้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความแปลกใหม่และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยมุ่งหวังให้พื้นที่นี้เป็นคอมมูนิตี้สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะชาวสีลม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมถึงชาวต่างชาติ และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา เราอยากให้ A Root เป็นศูนย์รวมของทุกคนที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงคุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life เป้าหมายของ SE Life คือ อยากให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกวัน ท่ามกลางชีวิตที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเชื่อว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะทำให้คนไทยแข็งแรง ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพยืนยาว เพราะสุขภาพเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในทุกด้าน เมื่อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที่ดีพร้อมมีการป้องกันความเสี่ยงที่เพียงพอ จะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตได้ตามที่ตั้งใจไว้อย่างมั่นคง ดังนั้นสำหรับเรา การจัดงาน A Root by Thai Group ในครั้งนี้ถือเป็นความสอดคล้องกับพันธกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุน Well-being ของทุกคน โดยผสานความเชื่อที่ว่า สุขภาพที่ดี และ การวางแผนทางการเงิน คือสองสิ่งที่เดินไปด้วยกัน เพราะเราไม่ได้มองแค่เรื่องประกันชีวิตในมิติของการคุ้มครอง แต่ยังมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่การดูแลสุขภาพกาย ใจ และการวางแผนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างของการส่งเสริมคุณค่าทั้งสองด้านให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคนงาน A Root by Thai Group ชวนมาชอปผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรร อาทิ อาหารไทยและเทศ ผักและผลไม้จากเกษตรธรรมชาติ อาหารทานเล่น และเครื่องดื่มสมุนไพร ณ ล็อบบี้ อาคารไทยกรุ๊ป ถนนสีลม วันที่ 26-28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ดึงร้านอาหารหลากหลาย ผักเกษตรธรรมชาติ ผลไม้เกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารสุขภาพ แบรนด์ Munchies by Mini.C โดยเชฟโอบอุ้ม จูตระกูล เจ้าของร้านชื่อดัง และได้รับความนิยมในอังกฤษกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีสาขาที่ Villa Market นางลิ้นจี่ ด้วยเมนูอาหารสไตล์ Deli เน้นวัตถุดิบสดใหม่สะอาดทุกวัน อาหารที่ทันสมัยพร้อมทาน เช่น แซลมอนเวลลิงตัน ชีพเพิร์ดพาย, คอตเทจพาย, พายปลา, ลาซานญ่าเนื้อ และซุปเพื่อสุขภาพต่างๆไทยกรุ๊ปฯ คาดหวังว่า A Root by Thai Group จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น พร้อมมุ่งมั่นผลักดันแนวคิด "การป้องกันดีกว่าการรักษา" เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน community แห่งนี้ หรือติดตามกิจกรรม A Root by Thai Group ได้ที่ เพจ A ROOT by Thai Group“ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน สีลมเป็นศูนย์กลางของผู้คนที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบาย แต่ในความเร่งรีบนั้น สุขภาพไม่ควรถูกละเลย... A Root by Thai Group มุ่งตอบโจทย์คนเมือง ด้วยอาหารที่คัดสรรคุณภาพ อร่อย สดใหม่ และราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกมื้ออาหารของคุณกลายเป็นพลังแห่งสุขภาพที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ตลาดอาหารสุขภาพ แต่เป็น ‘Community แห่งการดูแลสุขภาพ’ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนสีลม ชาวต่างชาติ หรือผู้มาเยือนที่เดินทางผ่านไปมา จะได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตยังมีแผนจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น สูตรโบราณที่ถูกลืม: ฟื้นฟูสูตรอาหารโบราณและถ่ายทอดต่อให้กลายเป็นอาชีพใหม่ เช่น ลอดช่องจันทบุรีสูตรต้นตำรับ Home Cook to Store: โอกาสให้คุณสร้างสรรค์เมนูใหม่จากบ้านแล้วนำมาขายจริง Health & Art Zone: ลานกิจกรรมที่รวมเวิร์กช็อปศิลปะ การระบายสี ลงรักปิดทอง และงานแฮนด์เมดเพื่อการผ่อนคลาย Commercial Community Health Talk: พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ CSR & Fun Events: กิจกรรมเต้น ร้องเพลง และเวทีแสดงออก ที่ผสมผสานความบันเทิงกับจิตสำนึกการแบ่งปัน พร้อมแผนขยายสู่พื้นที่สำคัญต่างๆ เพื่อสร้างพื้นที่ที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นจุดเด่น A Root by Thai Group โซนอาหารสุขภาพที่คัดสรร ความอร่อย และคุณภาพ อย่างแท้จริง เราอยากให้ทุกคนที่เดินผ่านถนนสายธุรกิจนี้ ได้มีโอกาสลิ้มลองอาหารที่ คุณภาพดี สดใหม่ ในราคาเข้าถึงได้ ภายใต้แนวคิด Fresh Food, Good Health เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากมื้ออาหารที่คุณเลือกของดี สะอาด อร่อย ราคายุติธรรม และปลอดภัย ไม่มีสารกันบูด ไม่มีสารพิษนอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการ หมุนเวียนสินค้า ทุกเดือน รวมถึงวางแผนขยาย Pop-up Stores ไปยังพื้นที่สำคัญ เพื่อให้คุณเข้าถึงสุขภาพดีได้ง่ายขึ้น เป็นพื้นที่แห่งสุขภาพและแรงบันดาลใจ เป็นจุดเริ่มต้นของ “รากฐาน” ที่แข็งแกร่ง สำหรับคนรักสุขภาพ