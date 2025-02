สอวช. เปิดบ้านเผยวิสัยทัศน์ นำไทยสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

สอวช. กับบทบาทชี้นำอนาคตดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการ สอวช. เปิดเผยว่า สอวช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการกำหนดทิศทางล่วงหน้า วิเคราะห์แนวโน้มสำคัญของโลก ผ่านการใช้ฐานข้อมูลเชิงลึกและงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ตอบโจทย์อนาคต หน้าที่ของ สอวช. คือการมองไปข้างหน้า วิเคราะห์ว่ากระแส ความท้าทาย หรือโอกาสอะไรที่กำลังจะเข้ามา และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร โดย สอวช. มีศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค หรือ APEC Center for Technology Foresight ซึ่งดำเนินงานมากว่า 10 ปีแล้ว ด้วยแนวคิด “Foresight Planning” หรือการวางแผนเชิงอนาคต เช่น การใช้ AI Horizon Scanning วิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าตัวอย่างงานที่เราขับเคลื่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ สอวช. ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change: COP) ในฐานะนักเจรจาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีกรณีที่ประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศถอนตัวจากการไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG Net Zero) แต่เชื่อว่าประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในยุโรป จะยังคงตั้งเป้าหมายและจับมือกันในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่ออย่างเข้มแข็งสอวช. ยังได้มีการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage : CCUS) คือการดูดก๊าซคาร์บอนไดออไซด์จากอากาศมาเก็บไว้ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเทรนด์สำคัญของโลกไปแล้ว รวมถึงเรื่องไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงกับการลงทุนด้านไฮโดรเจน เช่น การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูลาร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (Micro Modular Reactor: MMR) นอกจากนี้ สอวช. ยังมีการดำเนินงานเกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ SynBio (Synthetic Biology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศนโยบายสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมดร.สุรชัย ยังกล่าวถึงนโยบายของ สอวช. ที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น โครงการ Semiconductor และ AI เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์พลังงานสะอาด เป็นต้น และส่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เช่น Soft Power สอวช. ก็มีทีมที่ทำเรื่องนี้โดยตรงเช่นกันผู้อำนวยการ สอวช. ยังได้กล่าวถึง กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ได้รับงบประมาณปีละ 20,000 ล้านบาท เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานให้ทุน 9 หน่วย โดยแบ่งเป็น 70% สำหรับการวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ และ 30% เป็นการวิจัยพื้นฐานที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ โดยคำนึงว่า เราไม่เพียงทำงานวิจัย แต่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์จริง เช่น นโยบายผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDE) โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวน IDE ในระบบเศรษฐกิจให้ได้ 1,000X1,000 คือผู้ประกอบการ 1,000 ราย สามารถขยายธุรกิจให้เกิดรายได้เฉลี่ย 1,000 ล้านบาท โดยขณะนี้คืบหน้าไปมาก และโครงการ University Holding Company ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดร.สุรชัย กล่าวว่า สอวช. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ริเริ่มโครงการ “Higher Education Sandbox” ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนโดยไม่ติดข้อจำกัดในการจัดการศึกษา ซึ่งได้อนุมัติหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงาน เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาสามารถเรียนและออกไปทำงานได้เลยโดยไม่ต้องรอให้จบ 4 ปี และยังสามารถเก็บหน่วยกิตไว้ในธนาคารหน่วยกิต ให้สามารถกลับมาเรียนต่อและรับใบปริญญาบัตรได้ นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังได้มีแนวคิดในการจัดทำ Skill Mapping วิเคราะห์ว่าตลาดแรงงานต้องการอะไร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจริง“เราไม่ได้ขาดแคลนบัณฑิต แต่ปัญหาคือคุณภาพและความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เราจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ทำ Skill Transcript วิเคราะห์ว่าทักษะอะไรเป็นที่ต้องการ โดยขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่เริ่มดำเนินการแล้ว และกำลังจะขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็เตรียมเดินหน้าโครงการ Skills Future Thailand โดยอิงแนวทางจากสิงคโปร์ ที่ให้คูปองสนับสนุนแรงงานพัฒนาทักษะตามอาชีพเป้าหมาย” ดร.สุรชัย กล่าวร่วมพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆดร.สุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในบทบาทหน้าที่ของ สอวช. ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานชี้ทิศทางนโยบายด้าน อววน. ของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนแล้ว ในฐานะเลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยากให้สภานโยบาย เป็นสภานโยบายของทั้งประเทศ ไม่เฉพาะ กระทรวง อว. เท่านั้น แต่สามารถทำงานกับกระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมได้ โดยมี กระทรวง อว. เข้าไปช่วยเสริมนอกจากนี้ ดร.สุรชัย ยังได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสำนักงาน สอวช. ภายหลังมีการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ ภายใต้แนวคิด Green & Smart Office ที่ออกแบบพื้นที่สำนักงานให้คุ้มค่า และให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย สอวช. เชื่อว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์งานที่ดี เพื่อให้เป็นหนึ่งในต้นน้ำของการผลิตนโยบายที่ตอบโจทย์ประเทศ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่