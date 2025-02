สมาคมนักเรียนไทย-จีน ฉลอง 50 ปี สัมพันธ์ไทย-จีน ระดมภาครัฐ-เอกชน จัดงาน China Fair 2025

เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ.68 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จเปิดงาน China Fair 2025 by TCSA : Study-Work-Travel ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ณ ลานชั้น 9 อาคาร SIAM SCAPE เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักเรียนไทย-จีน ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวด้านการศึกษาต่อที่ประเทศจีน โอกาสการทำงาน และการท่องเที่ยวจีนให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในด้านต่างๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีนสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อาทิ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, มาดามหวัง ฮวน ภริยา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย, นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม, รองศาสตราจารย์ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ รองอธิการบดี ด้านศิลปะวัฒนธรรม เครือข่ายการเรียนรู้ และ LLL จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนายการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ดร.ริชาร์ด หวัง ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพ)ระหว่างพิธีเปิด ผู้แทนจากสมาคมนักเรียนไทย-จีน ได้เข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ทั้งนี้ ผู้บริหารสมาคมฯ และผู้มีอุปการคุณในการจัดงานฯ จำนวน 30 คน ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนงาน "China Fair 2025 by TCSA : Study-Work-Treavel" เป็นการนำเสนอบูธขององค์กรด้านการศึกษา และบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 28 แห่ง มาแนะนำและแนะแนวเพื่อเปิดโอกาสในนักเรียน, นักศึกษา, ผู้ที่กำลังหางาน และผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศจีนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ครอบคลุมทั้งด้านทุนการศึกษา การสมัครเรียนต่อจีน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาเอก, การแนะแนวอาชีพ และการทำงานกับองค์กรในจีนพร้อมทั้งมีการเปิดรับสมัครงานจากองค์กรที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาจีน ตลอดจนบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ตั๋วเครื่องบิน ประกันภัย เอเยนซี แพลต์ฟอร์มออนไลน์บริการวีพีเอ็น บริการด้านเอกสารวีซ่า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน และการชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ- กว่างโจวจากสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์อีกด้วยทั้งนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ แนะแนวการศึกษาโดยรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนที่เรียนทั้งสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ฯลฯใน Seesion การแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ “Fit to Fly to China” ในวันที่ 15 ก.พ. 68 ประกอบด้วย ดร.กฤตนัย ต่อศรี สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน(UCAS), ดร.สรสิช ผดุงรัชดากิจ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (UIBE), ผศ.ดร.วุฒิชัย บุญพุก มหาวิทยาลัยเป่ยหาง(BUAA), ดร.ณฐพร คงจินดามุนี มหาวิทยาลัยซุนยัดเซน (SYSU) และน.ส.จิรัชญา ภิญโญวรกุลมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (FDU)นอกจากประเด็นการศึกษาแล้ว ในวันที่ 16 ก.พ. 68 ยังมี Session การแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การทำงานโดยผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ในช่วง Exclusive Talk with the Leaders โดยได้รับเกียรติจาก คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการ บริษัท Strategy613 จำกัด, หม่อมหลวงสุภาพ ปราโมช พร้อมด้วยคุณอภิญญา ปราโมช นายกสมาคมการค้าไทย-จีนและเศรษฐกิจอาเซียน, ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ดำเนินรายการ 8 Minute History และ Morning Wealthและคุณเจตยา วรปัญญาสกุล Head of Learning Excellent Center บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยงาน China Fair 2025 by TCSA สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น และเป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมงาน โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เพราะถือเป็นช่องทางที่ดีในการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจีน และความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา การทำงาน และการท่องเที่ยวในจีนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างไทย-จีน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน China Fair by TCSA และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาคมนักเรียนไทย-จีน ที่จะช่วยรวบรวมนักศึกษาไทยในจีนและนักศึกษาจีนในไทย เพื่ออนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน