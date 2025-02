ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้ประเทศไทย

คุณอำนาจ คำศิริวัชรา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) กล่าวถึงบทบาทของศูนย์ BIOPHICS ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยทางระบาดวิทยาของโรคเอดส์และเชื้อเอชไอวี ด้วยการสนับสนุนให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนร่วมงานกับ HV/AIDS Collaboration (HAC) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวิป กิตยาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวาล เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานด้านระบาดวิทยา สถิติ และบริหารจัดการข้อมูล และริเริ่มจัดตั้งหน่วยบริหารฐานข้อมูล ขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก ในโครงการทดลองวัคซีน 2 โครงการขนาดใหญ่ คือ AIDSVAX® Phase I/II ในอาสาสมัครจำนวน 2,500 คน และ โครงการ RV144 ซึ่งเป็นการทดลองวัคซีน HIV/AIDS Phase III ขนาดใหญ่ที่สุด ในอาสาสมัครจำนวนกว่า 16,000 คน โครงการทดลองดังกล่าวใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี จึงได้ผลสรุปในปี พ.ศ.2550 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสนับสนุนงานด้าน Biomedical และ Public Health Informatics จึงได้ เปลี่ยนชื่อจาก หน่วยบริหารฐานข้อมูล เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of Excellence of Biomedical and Public Health Informatics – BIOPHICS) ผู้ที่มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการจัดตั้งศูนย์ฯ ณ ขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ อดีตคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ได้มอบหมาย ให้ ศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวล รับตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ BIOPHICS โดยตั้งเป้าหมายหลักของศูนย์ฯ คือ “Teaching and Reaching” เพื่อให้การศึกษาและอบรม ทางด้านข้อมูลระบบสารสนเทศทางด้านสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล และ ครอบคลุมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) มีผลงานที่โดดเด่น เริ่มตั้งแต่สมัยที่ เป็น หน่วยบริหารฐานข้อมูล (Data Management Unit-DMU) ภายใต้ศูนย์ทดสอบวัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (Vaccine Trial Centre-VTC) ได้มีการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ผ่าน โครงการวิจัยทางคลินิกที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โครงการทดสอบวัคซีน AIDSVAX ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ในอาสาสมัครจำนวน 2,500 คน ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากบริษัท VaxGen ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ สาระสำคัญที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว คือ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการวิจัยทางคลินิก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านนี้จากประเทศสหรัฐอเมริกา มายังประเทศไทยผลงานภายหลังจากที่เปลี่ยนชื่อ เป็น BIOPHICS ทางศูนย์ฯ ได้พัฒนา ระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย ที่มีความสำคัญในการควบคุมและกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไข้มาลาเรีย และองค์ความรู้ด้านโรคเขตร้อน ประกอบกับความร่วมมือระหว่าง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค ทำให้ระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียดังกล่าว เป็นระบบแรกในประเทศไทย ที่มีการเก็บข้อมูลเป็นอิเลคโทรนิคส์รวมศูนย์ได้จากทั่วประเทศ และเป็นแนวคิดที่ตรงกับชื่อศูนย์ฯ คือ การนำระบบไอที (Informatics) ผนวกกับงานด้านสาธารณสุข (public health) เกิดเป็นแอปพลิเคชันทั้ง web-based และ แอปพลิเคชัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นยุคที่ระบบการสื่อสารยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรีนิยม รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของศูนย์ฯ ในการจัดอบรม “การบริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” (Data Management for Clinical Research) โดยมุ่งเน้นแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมที่สำเร็จหลักสูตรไปใช้ในการทำวิจัยและการทำงานในสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ ศูนย์ BIOPHICS ได้ให้บริการปรึกษาด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก และงานด้านสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสาธารณสุข ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล ได้แก่ ด้านสารสนเทศทางสาธารณสุข (Public Health Informatics) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สามารถนำไปใช้ในการควบคุมโรคอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานบริหารจัดการข้อมูล และโครงการทดลองวัคซีนโควิดหลายโครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการศึกษา ศูนย์ BIOPHICS ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวศและสุขภาพ (Graduate Diploma in Biomedical and Health Informatics; D.B.H.I) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (Master of Science in Biomedical and Health Informatics: (M.Sc.(B.H.I.)) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีต้นกำเนิดจากศูนย์ BIOPHICS โดยได้รับทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ที่ให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยมหิดลจากบทบาทและบริบทของศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสาธารณสุข (BIOPHICS) มีเป้าหมาย มุ่งพัฒนาความสามารถด้านบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ด้วยผลงานที่มีความโดดเด่นทางด้านสาธารณสุข การให้บริการวิชาการ สร้างคุณประโยชน์ การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้กับประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล