“มูลนิธิคุณ” จัดกิจกรรม "Next Generation, No Trash: โลกใหม่ไร้ขยะ Young Guardian of Environment" โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

วันนี้ (14 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ถึง Donald Trump จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนโยบายลดโลกร้อนอย่างไรหรือไม่ มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังลุยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง "Next Generation, No Trash: โลกใหม่ไร้ขยะ Young Guardian of Environment" เป็นครั้งที่ 3 ของปี 2568 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 หลังจากไปลุยที่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 27 และ 28 มกราคม 2568 และในงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ ให้สัมภาษณ์ว่า “ที่ผ่านมามูลนิธิคุณจัดกิจกรรมต่อเนื่องตามโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ มาหลายปีแล้ว ถ้าจะนับจำนวนคนที่ร่วมกิจกรรมน่าจะเป็นหลักหลายหมื่นคนได้ โดยมูลนิธิคุณมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะและความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ทีมงานจะพาทุกคนไปสู่การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกและมีสาระ”การเข้ามาในตำแหน่งของ Donald Trump หรือ Elon Musk อาจทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต แต่ไม่ว่าจะอยู่บนโลกปัจจุบันนี้หรือโลกในอนาคต เรายังอยากให้คนตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกเราอยู่ดี เพราะในความเป็นจริง ถ้าโลกนี้ถูกทำลายไปจนคนเราอยู่ไม่ได้ เราไม่มีโลกอนาคตใบที่สองที่จะไปอยู่ ตามหลักการที่เน้นย้ำมาตลอดว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลโลกของเราเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ (Since there is no planet B)ไฮไลต์กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่นการแจกสื่อการเรียนการสอนสนุกๆ เรื่อง “โรงงานแยกขยะในท้องวาฬ (ไม่แยกข้างนอกก็แยกข้างใน)” โดยทำเป็น Storybook ประกอบคู่มือการสอนเรื่อง “ก ถึง ฮ ของขยะที่ถูกลืม” และ Shot Animation จำนวน 6 ตอน ของทางมูลนิธิคุณที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างสนุกสนานคุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ให้สัมภาษณ์ต่อว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มูลนิธิคุณได้มาจัดงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา รอบที่แล้วมีพี่ก้อง สหรัถ มาร่วมกิจกรรมด้วย ดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้ง เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สอนเด็กๆ ที่มาในงานปีนี้ต่อเนื่อง ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้สนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม!"คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ฝากทิ้งท้ายว่า ปีนี้เราจะเริ่มโครงการใหญ่ที่มุ่งหวังให้เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว ที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำงานมาโดยมีเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจนคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เลยจะมีการเชิญพันธมิตรมาร่วมลงนาม MOU ในวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันให้มาทำงานร่วมกัน ในวันงานจะมีกิจกรรมดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังวางแผนงานกันอยู่ และคนดีคนเดิมคือพี่ก้อง สหรัถ จะมาร่วมงาน และเล่นดนตรีเพราะๆ ให้ทุกคนในงานได้มีความสุขกับเสียงเพลงประกอบกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของเราค่ะคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ลึกซื้งที่พร้อมจะทำหน้าที่เป็น young guardian of the environment เพื่อเป็น change agents ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรับไม้ต่อ ในการพิทักษ์โลกเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปศ. ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล ของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า “จุดมุ่งหมายหลักของกิจกรรมคือการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่น้อง ๆ เยาวชน ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากการลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแยกขยะให้ถูกประเภทและการรีไซเคิล ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรใหม่และลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย และได้รับแรงบันดาลใจในการเป็น “ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่” ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืน โดยกิจกรรมจะเน้นความสนุกสนานและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน”ผศ. ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล บอกว่า “เรามีเกมส์สนุกๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก PET และการลดโลกร้อน เพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการใช้พลาสติกและวิธีการช่วยโลกในชีวิตประจำวัน เวิร์กช็อป “นักแยกขยะตัวจิ๋ว” ที่จะสอนเทคนิคการแยกขยะอย่างถูกต้องตามประเภทต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ"กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ แต่ยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่การเป็น "ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นเยาว์ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้เยาวชนกลายเป็นส่วนสำคัญในการดูแลและปกป้องโลกใบนี้ในอนาคต