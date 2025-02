ศิลปะในการเลือกใช้ภาษาอังกฤษในการขายของ / ครูฮ้วง

for a while

คนทำงานเก่ง หากสังเกตดีๆ คือคนที่สื่อสารเก่งคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาก ส่วนใหญ่ทักษะที่เป็นจุดแข็งของพวกเขาเหล่านั้นคือ ทักษะด้านการสื่อสาร พูดแล้วได้ใจคน เขียนแล้วเข้าใจง่าย รับข้อมูลกันรวดเร็ว งานก็ราบรื่นวันนี้เราลองมาฝึก การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจแบบมืออาชีพใช้กันจริง ๆ โดยไม่สนตำราใด ๆ กันนะคะหลักการง่ายๆที่จะทำให้เราสื่อสารภาษาอังกฤษในงาน แล้วลูกค้าประทับใจคือเลือกใช้ศัพท์ที่ตรง ชัด (อันนี้ควรฝึกกับผู้เชี่ยวชาญ) แทนที่จะเขียนคลุมเครือ ให้ระบุให้ชัดเจนดีกว่าI have been struggling with this problemI have been struggling with this problemThere are four members in our team.Our team consists of four members.This shift will fail unless they convincethat marketing activities are relevant.This shift will fail unless the organization convincesthat marketing activities are relevantมืออาชีพต้องเขียนให้ชัดเจน แต่ศัพท์ไม่หวือหวา อย่าให้ถึงกับตาค้างว่า หูว ศัพท์ยาก ไม่เอาค่ะ ดูแปลก เหมือนคนพูดว่า วันนี้ ผมจะไป "เสวย" กระยาหาร ที่โรงอาหารเวลาคนทำงาน เห็นอีเมลที่ใช้ภาษาอังกฤาแบบยากๆ เราไม่ได้มองว่า "อู้หูว คนนี้ท่าจะเก่งภาษา"แต่เรามองว่า "ตานี่ เคยทำงานในบริษัทไหนมาเนี่ย ใช้ภาษาแปลกประหลาดมาก"การเขียนในการทำงาน เรามุ่งเน้นไปที่ผู้อ่านเป็นหลัก เขียนแล้ว ผู้อ่านจะเข้าใจมั้ย มีตรงไหนยังไม่ชัด อันนี้เราต้องถามตัวเองทุกครั้งที่ส่งข้อความI have been working with this stuff for three years.ผมทำงานมากับไอ้เรื่องพวกนี้มา 3 ปีละI have been working with this operative system for three years.ผมแก้ไขเรื่องนี้มาสามปีแล้วครับMany items were used in the experiment.มีหลายรายการต้องใช้ในงานนี้Eight items were used in the experiment.มีแปดรายการที่ต้องใช้ในงานนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการพูดเกินจริง คุยโวโอ้อวด เพราะทำให้เสียภาพลักษณ์ของมืออาชีพเช่นThis is a perfect medicine to the disease.นี่คือยาที่ดีเลิศประเสริฐศรีสำหรับโรคนี้ลองเปลี่ยนเป็นThis is an ideal medicine to the disease.มันคือ ยาที่เหมาะกับโรคนี้ที่สุดแล้วการใช้ศัพท์ยากมาก เหมือนกับการใส่ผักรสขม เช่น ลูกกระวาน ลงในแกงคือ มันดูแปลกตา แต่ไม่กล้าลองกินลูกค้าจะรู้สึกอย่างไร หากเห็น Ad นี้Open a DrinkOpen Felicity.เมื่อเทียบกับOpen a Coke.Open Happiness.และแน่นอนว่า Brand ระดับโลกเลือกที่จะใช้ภาษาอังกฤษเรียบๆง่ายๆ ที่สามารถสื่อกับลูกค้าทุกกลุ่มได้ภาษาอังกฤษที่ดี คือภาษาที่สร้างความเข้าใจ สร้างบุคลิกที่ดี และเสริมยอดการขายให้กับบริษัท ลูกเล่นของภาษาสามารถใช้ได้ แต่เป็นการสื่ออารมณ์ไปยังลูกค้า มากกว่าการกดดันในแง่ลบ"Any hard work is nothing without direct experience."ด้วยรักจากประสบการณ์