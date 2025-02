Never Stop to Zero ไม่หยุดผลิต ไม่หยุดเสพ เราไม่หยุดเผา ทำลายยาเสพติดของกลาง กว่า 29 ตัน

วันนี้ (7 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 13 องค์กร เปิดปฏิบัติการ “Never Stop to Zero ไม่หยุดผลิต ไม่หยุดเสพ เราไม่หยุดเผา” ทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 29 ตัน จาก 59,789 คดี รวมมูลค่ากว่า 9,968 ล้านบาท ณ คลังยาเสพติดของกลาง อาคาร 6สำนักงาน อย. ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ายาเสพติดเหล่านี้จะไม่ถูกนำกลับมาใช้ในวงจรการกระทำผิดอีกนายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง อย. สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองทัพบก โดยมีการตรวจสอบยาเสพติดของกลางอย่างละเอียด ตั้งแต่การยืนยันเลขคดี ชนิดของยาเสพติด และน้ำหนัก รวมถึงการสุ่มตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยืนยันว่ายาเสพติดของกลางทั้งหมดเป็นของจริง ก่อนจะส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายและทำลาย ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน อย. โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน จากนั้นขบวนรถจะนำยาเสพติดของกลางไปยังเตาเผา ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเริ่มทำลายยาเสพติดตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปสำหรับรายการยาเสพติดของกลางที่ถูกเผาทำลายในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 29 ตัน จาก 59,789 คดี มูลค่าของกลางกว่า 9,968 ล้านบาท ประกอบด้วย เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า, ไอซ์) กว่า 27,712 กิโลกรัม เฮโรอีน กว่า 418 กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี่ กว่า 70 กิโลกรัม และฝิ่นรวมถึงยาเสพติดอื่น ๆ อีกกว่า 1,132 กิโลกรัม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “Continue to Zero” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคม และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและโปร่งใส