วาเลนไทน์นี้...ให้รักนำทางมา “TK Park” จัดเต็ม! กิจกรรม “สื่อรักกระชับการเรียนรู้(ใจ)” รับเทศกาลวันแห่งความรัก

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกความสัมพันธ์ของคนในสังคม ในช่วงเทศกาล “วาเลนไทน์” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้!! ใครกำลังมองหากิจกรรมที่จะใช้เป็นสื่อแทนความรัก หรือ ต้องการใช้เวลาเรียนรู้(ใจ) กระชับความสัมพันธ์ จะชวนคู่รักมาหามุมนั่งอ่านหนังสือนิยายรักโรแมนติก หรือ ชวนกันมาเวิร์กช้อปทำของขวัญวาเลนไทน์ที่ครีเอทเองจากใจ นั่งฟังมุมมองเรื่องราวความรักจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาปรับใช้ฮีลใจกับคู่รัก กิจกรรมดี ๆ ทั้งหมดนี้ TK Park จัดให้แล้วตลอดเดือนแห่งความรัก• อ่านแล้ว ค่อยรักพบกับชุดหนังสือแนะนำ “อ่านแล้ว ค่อยรัก” ได้ในช่วงวันวาเลนไทน์ บนเว็บไซต์ TK Park เป็นหนังสือโดยนักเขียนทั้งไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับธรรมชาติของความรักความสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนมีความรักและเติบโต โดยทุกเล่มสามารถยืมอ่านได้ที่ TK Park• พูดจาภาษาดอกไม้ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ พบกับบทความ “พูดจาภาษาดอกไม้” (Floriography หรือ The Victorian Language of Flowers) บนเว็บไซต์ TK Park ที่จะชวนย้อนดูการใช้ความหมายของดอกไม้ เพื่อสื่อสารความรู้สึกผ่านประวัติศาสตร์ยุควิคตอเรีย และดอกไม้ในวรรณกรรมชื่อดัง• ประลองบอร์ดเกม: ไหนกันที่เรียกว่ารัก?กิจกรรม TK Board Game Club กุมภาพันธ์นี้ ในธีม “ไหนกันที่เรียกว่ารัก?” ชวนประลองบอร์ดเกม กระชับความสัมพันธ์ ที่คัดสรรโดยทีมงาน TK Park เช่น Love Letter, Fog of Love, Patchwork, Aquarius, คำต้องห้าม, เกมปิ้งใจ กิจกรรมนี้ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่าย จับคู่กันมา เล่นได้เลยที่ลานสานฝัน TK Park อาทิตย์ 9 ก.พ. 68 เวลา 11:00–17:00 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tkpark.or.th/tha/what_on_detail/1736239653496/tk-board-game-club-2025)• ความสัมพันธ์ออกแบบได้ต่อยอดจาก กิจกรรม TK Board Game Club ที่จัดขึ้นทุกเดือน TK Park ร่วมกับสถาบันบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ (IBGL) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ TK Board Game Club x IBGL: Exclusive Board Game Activity ให้ทุกคนได้ต่อยอดความสนุกในบอร์ดเกมให้กลายเป็น การเรียนรู้ในโลกจริง โดยในเดือนแห่งความรักนี้ IBGL ชวนมาเรียนรู้เรื่อง “ความสัมพันธ์” ด้วยบอร์ดเกม และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เล็ก ๆ ผ่านเกม ที่ Mind Room อาทิตย์ 9 ก.พ.นี้ เวลา 13:00–17:30 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ Facebook Page: สถาบันบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ - Institute of Board Game for Learning https://www.facebook.com/play.ibgl• รักรุ่นเก๋า เพราะเราไม่มีวันแก่14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ปีนี้ ชาญชรา เวทีสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของผู้สูงวัย จะมาเปิดซีซั่น 1ที่ TK Park และเตรียมกิจกรรมเสวนาอย่างผ่อนคลายในหัวข้อ “ให้รักนำทาง” โดยมีเจ้าของ ประสบการณ์รุ่นเก๋ามาบอกเล่าเรื่องรัก อาทิ คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ (แม่แดงน้อย) นักแสดงอาวุโส “รักแท้มีจริง” คุณเพลินพิศ เรียนเมฆ (ป้าพิม วัย 73 ปี) “รักครั้งแรกที่หวนกลับคืนมาในวัย 70 ของบาริสต้าชื่อดัง เจ้าของ Mother Roaster Cafe” รวมถึงคุณปกชกร วงศ์สุภาร์ และคุณกัญจน์ เกิดมีมูล (ย่าตุ๊ก 72 ปี และปู่กัญจน์ วัย 67 ปี) ตำนานรัก 30 ปีของคู่รัก LGBTQ ต้อนรับผู้สนใจทุกเพศทุกวัย จัดที่ TK Park ตั้งแต่ 13–16 ก.พ. 68 และยังมีโปรแกรมอื่นอีกมากมาย อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.tkpark.or.th/tha/what_on• มอบเพลงแทนใจวาเลนไทน์นี้ มาซ้อมร้องเล่นเพลงรักที่ห้องสมุดดนตรี TK Park สามารถยืมเครื่องดนตรีนำกลับบ้าน ไปขับกล่อมบรรเลงบทเพลงรักเซอร์ไพร์สคนที่บ้านได้ฟรี! พิเศษสำหรับสมาชิก TK Park แบบรายปีเท่านั้น• มอบดอกไม้แทนความรู้สึกส่งเสริมให้ครอบครัวและเด็กเล็ก เรียนรู้เรื่องความรักความสัมพันธ์และการสื่อสารผ่าน อวัจนภาษากับ กิจกรรมที่ห้องเด็ก TK Park ในวันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 พบกับนิทาน เรื่อง “ดอกไม้จากใครเอ่ย” และชุดกิจกรรมงานประดิษฐ์ “จากดอกไม้สู่สีน้ำ”ไม่ต้อง ลงทะเบียน ล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่าย (ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tkpark.or.th/tha/what_on_detail/1737438171093/kids-room-Feb-2025)กิจกรรมข้างต้นทั้งหมดนี้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นั่นเพราะ “TK Park รักคุณ” จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคู่รัก คู่ชีวิต เพื่อนรัก ครอบครัว และทุก ๆ ความสัมพันธ์ สามารถมาใช้เวลาพิเศษร่วมกันได้ ที่ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพียงแค่ สมัครสมาชิก TK Park รายปีเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเข้า-ออก ใช้บริการยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดปี (เด็กและเยาวชนเริ่มต้น 100 บาท) หรือ ทดลองใช้พื้นที่ TK Park ฟรี 3 ครั้งแรก เมื่อสมัครสมาชิกแบบ e-Member (สมัครด้วยตนเอง ผ่านแอป MyTK) หรือ เลือกซื้อ Visitor Pass รายวัน วันละ 20 บาท/คน สนใจดูรายละเอียดที่ https://www.tkpark.or.th/tha/membership