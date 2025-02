มหกรรมการศึกษาอินเดียกลับมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้งพร้อมกับโรงเรียนประจำและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายสถาบัน

พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อการสมัครเรียน และให้คำปรึกษาแนะแนวทางการศึกษาต่อที่เหมาะสม

เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาระดับโลกในอินเดียให้กับนักเรียนไทย AFAIRS Exhibitions & Media จากประเทศอินเดีย กลับมาจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อประเทศอินเดีย “Indian Boarding Schools Expo” และ “Study in India Expo” งานด้านการศึกษาชั้นนำที่ครอบครัวชาวไทยต่างรอคอยอีกครั้ง เป็นปีที่ 15 ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2025 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น. ณ ห้องประชุม 109 A-H, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC), กรุงเทพฯมหกรรมครั้งนี้เชื่อมโยงนักเรียนไทยเข้ากับโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายในอินเดีย พร้อมข้อเสนอพิเศษเพื่อคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้และวัฒนธรรมผสมผสาน รวมถึงค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่คุณสามารถจ่ายได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและเส้นทางการศึกษาที่หลากหลายผู้ปกครองมีโอกาสในการพบปะพูดคุยโดยตรงกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน, อาจารย์ใหญ่ และทีมรับสมัครนักเรียน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับตั้งแต่ เกรด 3 ถึง เกรด 11 พร้อมหลักสูตรหลากหลาย เช่น Cambridge, IB, American High School Diploma, CBSE และ ICSE โรงเรียนที่เข้าร่วมงานมาจากเมืองสำคัญของอินเดีย อาทิ Dehradun, Mussoorie, Bangalore, Hyderabad, Delhi NCR และเมืองที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกหลายเมืองในอินเดียนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สามารถพบและพูดคุยกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำของอินเดีย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์Sanjeev Bolia ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ AFAIRS Exhibitions & Media กล่าวว่า “จำนวนนักเรียนไทยที่เลือกศึกษาต่อในอินเดียเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อระบบการศึกษาคุณภาพขั้นสูงของอินเดีย พวกเขาเลือกอินเดียไม่เพียงเพราะศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงต้นทุนทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้วย เมื่อเทียบกับประเทศอย่างสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศไทยเอง”รวบรวมโรงเรียนประจำและมหาวิทยาลัยชั้นนำมาไว้ในงานเดียวโรงเรียนประจำชั้นนำที่เข้าร่วมงาน ได้แก่· Woodstock School (Mussoorie)· The International School Bangalore· Shrewsbury International School UK, India Campus· Wynberg - Allen School (Mussoorie)· Neerja Modi School (Jaipur)· King’s College India (Rohtak)· Greenwood High International School (Bangalore)· Kasiga School (Dehradun)· Sharanya Narayani International School (Bangalore)· Sancta Maria International School (Delhi NCR)· MIT Vishwashanti Gurukul (Pune)· Manchester Global School (Hyderabad)· รวมถึงโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่· Symbiosis International University (Pune)· Manipal Academy Of Higher Education (MAHE)· Christ (Deemed to be University) (Bengaluru)· MIT World Peace University (Pune)· GLS University (Ahmedabad)· Vishwakarma Institutes & University (Pune)· รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมายมหกรรมการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจระดับโลก“Study in India Expo” จัดโดย AFAIRS Exhibitions & Media Pvt. Ltd. ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ได้จัดมหกรรมการศึกษาต่อประเทศอินเดียแก่ สถาบันการศึกษามากกว่า 500 แห่ง และเข้าถึง นักเรียนและผู้ปกครองกว่าล้านคน ใน 12 ประเทศทั่วโลกรายละเอียดการจัดงานวันที่: 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2025 (เสาร์ - อาทิตย์)สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC), ห้องประชุม 109 A-H, กรุงเทพฯเวลา: 10:00 - 18:00 น.ลงทะเบียนฟรีที่:www.studyinindiaexpo.com/thailand