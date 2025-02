ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์เต็มจำนวน ป.โท และ ป.เอก ให้นักเรียนไทยเรียนฟรี เปิดรับสมัครแล้ว ถึง 28 ก.พ. 2568

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) แจ้งว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์แบบเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนไทย โดยในปี 2568 นี้ทางโครงการมอบทุนให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งใน 11 แห่งของ สถาบันการศึกษาชั้นนำในนิวซีแลนด์ ได้แก่ Auckland University of Technology, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington, Southern Institute of Technology, Unitec Institute of Technology และ Wintec - Waikato Institute of Technologyเป็นโครงการทุนการศึกษาโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ โดยจุดมุ่งหมายให้ผู้รับทุนการศึกษา นำทักษะความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศบ้านเกิด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังเรียนจบ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองไทยอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครอย่างน้อย 1-2 ปี ต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีก่อนและหลังรับได้รับทุนการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีพอเพื่อสมัครเข้าเรียน ไม่เคยถูกตัดสิทธ์ในการรับทุนการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์มาก่อนสำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับในปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยได้แก่(Climate Change and the Environment) อาทิ วิศวกรรมโยธา (Civil engineering), การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change), วิทยาศาสตร์และนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change science and policy ), นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม (Environmental policy and planning), การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource management), การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water resource management) และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) เป็นต้น(Disaster Management) ได้แก่ วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง (Civil and construction engineering), การจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency management) และธรณีวิทยา (Geology) เป็นต้น(Food Security and Agriculture) ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness), วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural science), เทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture technology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture), ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity), การจัดการฟาร์ม (Farm management), เทคโนโลยีอาหาร (Food technology) และ โภชนาการ (Nutrition) เป็นต้น(Renewable Energy) ได้แก่ พลังงานทดแทน (Renewable Energy), ระบบและเทคโนโลยีการกระจายพลังงาน (Energy distribution systems and technologies) และ การจัดการพลังงาน (Energy management) เป็นต้น(Governance) ได้แก่ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government), นโยบายสาธารณะ (Public policy), การบริหารราชการ (Public Administration), การจัดการบริการสาธารณะ (Public service management), สาธารณสุข (Public Health), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International relations) และกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) เป็นต้นเจาะลึกรายละเอียดทุนและขั้นตอนการสมัครโดยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำ ประเทศไทย พร้อมร่วมพูดคุยกับนักเรียนทุน Manaaki New Zealand Scholarships จากประเทศไทยในปีที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียน (ฟรี) เพื่อรับ Zoom Meeting ID & Passcode ได้ที่ https://bit.ly/NZScholarship2025 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nzscholarships.govt.nz/apply-online/