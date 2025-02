65 ปี มจธ. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ Lifelong Learning University ตลอดชีวิตเต็มรูปแบบ

รศ.ดร.สุวิทย์ ให้ข้อมูล





การวางแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learner Journey) ในอนาคต โดยมีระบบ Credit Bank ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถสะสมและโอนย้ายหน่วยกิตจากหลักสูตร Non-Degree มาสู่หลักสูตร Degree ได้ ทั้งจากหลักสูตรของ มจธ. และหลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า สิ่งที่ มจธ. ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์นี้คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกสถานะทางสังคม พร้อมส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Excellent, Affordable, Fair and Transparent Higher Education for All” ที่จะดำเนินการผ่าน 3 ระบบสำคัญ คือ “OneKMUTT”, “Learning Journey” และ “Credit Bank”“OneKMUTT เป็นแพลตฟอร์มปฏิรูปรูปแบบการอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงทุกช่วงวัย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเรียนรู้ที่ให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะใหม่ๆ ได้ง่ายและสะดวก พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเรียนรู้ต่างๆ ของ มจธ.ที่ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละคน ประกอบด้วย (1) KMUTTWORKS: โปรแกรมส่งเสริมความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรร่วม (Co-Design) ระหว่าง มจธ. และองค์กรภายนอก (2) KMUTT PWDS: โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ (3) KMUTT Smart Senior: โปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโลกดิจิทัล (4) OBEM: โมดูลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ สะสมหน่วยกิตได้ พร้อมความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนทุกคน และ (5) 4lifelong learning: ระบบการรับรองสมรรถนะในรูปแบบ Micro-Credentials”ในส่วนของ Learning Journey นั้น เป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและตอบสนองตลาดแรงงานยุคใหม่ เพื่อให้เขาสามารถมองเห็นเส้นทางการพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพและอนาคตของตนเองได้อย่างชัดเจน สามารถวางแผนการเรียนรู้ตามงานที่สนใจ (Job-Based Learner Journey) และต่อยอดไปสู่รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของ มจธ. ที่จะพัฒนากำลังคนและให้บริการแพลตฟอร์มด้านการเรียนรู้ที่รองรับคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน คนทำงาน ผู้บริหาร ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) จากผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมการเรียนรู้ของ มจธ. ที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงอธิการบดี มจธ. กล่าวถึงเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวว่า ในปีนี้ต้องการให้มีสมาชิกลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม OneKMUTT ที่ มจธ. ตั้งใจให้เป็นแพลตฟอร์มปฏิรูปรูปแบบการอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยไม่น้อยกว่า 165,000 คน มีหลักสูตร Non-Degree เปิดให้สมัครและเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 365 หลักสูตร และมุ่งพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 65 นวัตกรรม นอกจากนี้ มจธ. มุ่งเสริมสร้าง AI Literacy ให้แก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 6,500 คน และบุคลากรไม่น้อยกว่า 650 คน เพื่อให้มีความรู้และทักษะเท่าทันกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ มจธ. ยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ โดยในส่วนของสถานศึกษาจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือในในรูปแบบ KMUTT-School/ Company/Community Consortium ที่จะเพิ่มจำนวนโรงเรียนในเครือข่ายไม่น้อยกว่า 365 โรงเรียน โดยล่าสุดได้มีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมและอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า 200 โรงเรียน ส่วนขององค์กรอื่นๆ นั้นก็จะมีการขยายความร่วมมือกับบริษัทและชุมชนอีกไม่น้อยกว่า 65 หน่วยงาน“ล่าสุดเราได้มีการทำความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ในการจัดตั้ง "Hub of Knowledge" หรือ ศูนย์กลางแห่งความรู้ เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการให้ความรู้ในการรับมือกับภัยไซเบอร์ต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปที่จะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม OneKMUTT ของ มจธ. และแอปพลิเคชัน ‘Cyber Check’ ของ สอท.”รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า มจธ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมสามารถพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน มจธ. เชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสและความก้าวหน้าสำหรับคนทุกคน