มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย รับพระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องในความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการจัดการน้ำชุมชนที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมหนุมาน ชั้น 1 อาคารโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้การสนับสนุนของมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยในโครงการจัดการน้ำชุมชนนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คืนความสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความยั่งยืนในการมีน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ตลอดจนบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งเป็นการสำรองน้ำของชุมชนในช่วงฤดูแล้ง โดยโครงการมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2567 มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ยังได้น้อมเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 250,000 บาท แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบรรเทาอุทกภัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ยังคงมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในการมุ่งสู่เป้าหมาย ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)” เพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถติดตามข่าวสารของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เพิ่มเติมได้ที่ https://th.mitsubishielectric.com/th/