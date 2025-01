เปิดตัว "Event Think Tank" แพลตฟอร์มปั้นไทยสู่มหาอำนาจเทศกาล ดัน Soft Power พลิกโฉมเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้เปิดตัว “Event Think Tank” แพลตฟอร์ม Community ออนไลน์ใหม่ล่าสุด ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรและสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) สำหรับอุตสาหกรรมเทศกาลไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Festival Country ระดับโลก และสร้างเศรษฐกิจเทศกาล (Festival Economy) ที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2570 อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ในภาพรวม จะสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนได้ประมาณ 10 ล้านล้านบาท ด้วยผู้ที่ผ่านการ Upskill ด้านซอฟต์พาวเวอร์กว่า 20 ล้านคน"Event Think Tank" เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขยายผลนโยบาย OFOS (One Family One Soft Power) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในทุกครัวเรือน ไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านการ Upskill และ Reskill บุคลากรในอุตสาหกรรมเทศกาลและไมซ์ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่ทันสมัย รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในระดับสากล และวางรากฐานของระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สมบูรณ์ โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้จัดงานเทศกาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายมืออาชีพอิสระ (Freelancer) พร้อมทั้งสร้าง Online Community สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานเทศกาลไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลก ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเทศกาลไทยให้เป็น Soft Power ที่ทรงพลังในระดับโลก สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กล่าวเพิ่มเติมว่า "งานเทศกาลไทย ถือเป็น Soft Power ที่ทรงพลัง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ไม่เพียงแค่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยังเผยแพร่วัฒนธรรม วิถึชีวิต และศิลปะของไทยสู่สายตาชาวโลก นอกจากนี้ เศรษฐกิจเทศกาล หรือ Festival Economy คือ กลไกช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้าง National Branding ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทย โดยโครงการ Event Think Tank นี้จะช่วยผลักดัน Soft Power ไทยในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานเทศกาล ผ่านการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP) จากงานเทศกาลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เทศกาลสงกรานต์ และงานดอกไม้เชียงใหม่ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเพิ่มความได้เปรียบของไทยในตลาดโลกได้"นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหรรมด้านเฟสติวัล ซอฟต์พาวเวอร์ด้านเทศกาล กล่าวเสริมว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัล ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Thailand as The World's BEST Festival Country” สร้างต้นแบบการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมต่างๆ และภาคเอกชนเพื่อสร้าง ECOSYSTEM ในการผลักดันงานเทศกาลของไทยสู่เวทีโลก สร้างหลักสูตรยกระดับความเป็นมืออาชีพให้บุคคลากรในอุตสาหกรรมผู้จัดงานเทศกาล ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ“Soft Power ด้านงานเทศกาลมีศักยภาพมหาศาลในการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมตั้งแต่การดึงดูดนักท่องเที่ยว การสร้างโอกาสการจ้างงานไปจนถึงการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ Event Think Tank จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมเทศกาล โดยมีแนวทางสำคัญ เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลผู้จัดงาน สร้างเครือข่ายมืออาชีพอิสระ (Freelancer) ไปจนถึงการเปิดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ Online Community นอกจากนี้ยังเน้นการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเทศกาลไทยให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้เทศกาลไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น ชนะใจคนทั่วโลก ตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ อาทิ การดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติให้ซื้อลิขสิทธิ์เทศกาลไทยไปจัดที่ประเทศของตน โดยภาคเอกชนพร้อมสนับสนุน และร่วมมือกับทีเส็บอย่างเต็มที่ เพื่อให้เทศกาลไทยเป็นที่กล่าวขวัญถึงทั่วโลก”คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ Upskill บุคลากรเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์เทศกาลที่เชิดชู Soft Power ไทยในสาขาเฟสติวัล เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของงานเทศกาลในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจว่า "ประเทศไทยเริ่มต้นเดินหน้าสู่การเป็น Festival Destination มาตั้งแต่ปี 2562 โดยทีเส็บได้ริเริ่มแนวคิด Festival Economy เพื่อสร้างเศรษฐกิจเมืองด้วยงานเทศกาลและอีเวนต์ของไทย เราเชื่อว่าบุคลากรคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน Soft Power การพัฒนางานเทศกาลให้ได้มาตรฐานระดับโลก การ Upskill และ Reskill ผ่าน Event Think Tank จะช่วยเสริมทักษะและความรู้ที่ทันสมัยให้กับผู้จัดงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม กิจกรรมของโครงการครอบคลุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เจาะลึกการออกแบบงานเทศกาล การสัมมนา (Seminar) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมืออาชีพ และกิจกรรม Networking เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายในอุตสาหกรรมเทศกาลทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ทีเส็บตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลและอีเวนต์ รวมถึงเครือข่ายมืออาชีพอิสระ (Freelancer) รวมกว่า 450 ราย ทีเส็บพร้อมเป็นพันธมิตรหลักในการผลักดัน Creative Economy ของประเทศไทย และเรามั่นใจว่า “Event Think Tank” จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”ติดตามข่าวสาร และ กิจกรรม ของ Event Think Tank ได้ที่: