เปิดโครงการการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วย AI บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. เรือโทหญิงอรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ลลิตา แก้ววิไล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของโครงการวิจัยฯ Dr.Tomihisa Kamada, CEO, LPIXEL Inc., Professor Dr. Hiroshi Yoshioka LPIXEL Inc., ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ แพทย์หญิงณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และนายแพทย์ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา แถลงข่าวเปิดโครงการการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วย AI บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท LPIXEL Inc. ได้ประกาศเปิดตัวโครงการการตรวจคัดกรองวัณโรค (TB) ด้วย AI บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร การดำเนินโครงการนี้มีกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 โดยความร่วมมือกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (BMA) ตามข้อตกลงการวิจัยที่ลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ บริษัท LPIXEL ในเดือนกันยายน 2567วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis การเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) มีบทบาทสำคัญในการตรวจหาวัณโรคปอด ในปี ค.ศ.2014 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศ “แผนยุทธศาสตร์ในการยุติวัณโรค” และแนะนำให้ใช้ AI ในการคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้โลกปลอดวัณโรคโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่ 19 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ AI การตรวจค้นหาวัณโรคจะดำเนินการโดย AI ทันทีหลังจากการเอกซเรย์ปอด หากสงสัยว่ามีผลบวก ระบบจะแจ้งเตือนรังสีแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ยืนยันผลการเอกซเรย์ปอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตทันที การวินิจฉัยที่รวดเร็วนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่มีผลบวกจากการเอกซเรย์ปอดไปที่คลินิกวัณโรคเพื่อยืนยันการวินิจฉัยเร็วกว่าปกติ กระบวนการที่อำนวยความสะดวกโดย AI นี้คาดว่าจะส่งผลให้การวินิฉัยและการรักษาเริ่มต้นได้เร็วขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการตรวจค้นหาและวินิจฉัยวัณโรคในประเทศไทยตั้งแต่ระยะแรก และทำงานเพื่อควบคุมโรควัณโรค ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญ โครงการนี้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO)