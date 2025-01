“ศุภชัย” ผู้ช่วย รมว.อว. เปิดงาน “ISAN SOUL Festival 2” ผลงานโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษา ดัน Soft Power อีสานกลุ่มจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจาก น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รมว.อว. ให้เป็นผู้แทนเปิดงาน ISAN SOUL: ISAN SOFT POWER FESTIVAL #2 “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อีสานสร้างสรรค์ เบ่งบานสู่สากล” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มรภ.อุดรธานี) โดยมี ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองและอาหาร เข้าร่วม ที่ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี จ.อุดรธานีนายศุภชัย กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน จึงมีวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ซึ่งได้สั่งสม รักษา สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านงานฝีมือการทอผ้าและอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นโอกาสอันดีที่มรภ.อุดรธานี ได้จัดงาน ISAN SOUL ซึ่งเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งได้มีการพัฒนาสมรรถนะทั้งด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึง ส่งเสริมเทศกาลสร้างสรรค์ และสร้างการรับรู้ให้เกิด Soft Power ในวงกว้างในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ“การจัดงาน ISAN SOUL ในครั้งนี้ จึงเป็นการจุดประกายการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณค่า สวยงาม แตกต่าง สอดคล้องกับยุคสมัยนิยม เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าสู่ระดับสากล อันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น” นายศุภชัย กล่าวงาน ISAN SOUL จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2568 เป็นการเปิดมุมมองใหม่ของวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งมีมนต์เสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1.Fashion from the soul - แฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ผสานวัฒนธรรมอีสานกับนวัตกรรมใหม่ สะท้อนเสน่ห์ของสิ่งทอท้องถิ่น สู่แฟชั่นระดับโลก 2.Food for the soul – การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชน ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ 3.Film from the soul - เทศกาลหนังอีสาน โดยการนำเรื่องราว ความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมด้านอาหาร ผ้าทอชุมชน ศิลปะมวยไทยอีสาน มาพัฒนาต่อยอดเล่าเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิต ความเป็นคนอีสาน โดยกลุ่มนักสร้างสรรค์เยาวชนในพื้นที่ 4.Fight from the soul - การนำเอาศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย หรือมวยไทย ที่เป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว Soft Power ร่วมกับค่ายมวยและครูมวยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และ 5. Light of the soul - การแสดงแสง สี เสียงผ่านวัฒนธรรมอีสาน และเทศกาลสร้างสรรค์ ถนนศิลปะ ตลาดนัดศิลปะและงานฝีมือจากศิลปินอิสระ