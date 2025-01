“ชัชชาติ” ร่วมเปิดงาน “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES” ชวนสายมูช้อปเสริมเฮง ฉลองเทศกาลตรุษจีน

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมเปิดงาน “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES” ชวนสายมูช้อปเสริมเฮง ฉลองเทศกาลตรุษจีนค่ำวานนี้ (22 ม.ค. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีเปิดงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เขตราชเทวีกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญ “KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES” พร้อมจัดพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ “THE GUARDIANS OF HARMONY: RISE OF SERPENT” การผสมผสานวัฒนธรรมร่วมสมัย ถ่ายทอดเรื่องราวของพญานาคา โดย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และการเผชิญหน้ากับเทพมังกรทอง โดย ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย พร้อมด้วยผู้พิทักษ์ประตูนาคาและมังกร โดย เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล และเทพธิดาอำนวยพร โดย เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง รวมถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนพาเหรด 12 นักษัตร “CELESTIAL OF HARMONY” ที่มาพร้อมพญานาคาลอยฟ้ายาว 36 เมตร มังกรจีน และสิงห์โบราณ ร่วมเบิกฤกษ์มหามงคลฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ กิจกรรมมูเสริมดวง LIGHT UP YOUR LUCK ด้วยการสักการะ 3 เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่อัญเชิญมาจากวัดทิพยวารีวิหาร ได้แก่ เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย เสริมด้านโชคลาภ เงินทอง สุขภาพ และความรักสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว เทพเจ้ากวนอู เสริมด้านการงาน บริวารหนุนนำ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ คนเคารพนับถือ และ เทพมังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) เสริมด้านความอุดมสมบูรณ์ และความสิริมงคล LUCKY MARKET อิ่มอร่อยเสริมเฮงกับร้านอาหารชื่อดัง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติมที่ KING POWER CONTACT CENTRE โทร.1631