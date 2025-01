การประชุมสุดยอดด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษาและคอนเสิร์ตเทศกาลตรุษจีน 2025: สะพานเชื่อมวัฒนธรรม ฉลอง 50 ปี มิตรภาพไทย-จีน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน การประชุมสุดยอดด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา(Global Summit for Music in Higher Education) และ คอนเสิร์ตเทศกาลตรุษจีน 2025 เพื่อฉลองมิตรภาพไทย-จีน เพื่อเฉลิมฉลองวาระ ครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรมทั้งสองมุ่งเน้นการแสดงบทบาทของดนตรีในฐานะเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการประชุมสุดยอดด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเน้นย้ำถึง ความสำคัญของการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระดับโลกรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยชูบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำด้านการศึกษาดนตรีและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในเวทีโลกการประชุมครั้งนี้รวบรวม คณบดี นักการศึกษา และผู้นำทางวัฒนธรรม จากสถาบันดนตรีชั้นนำระดับโลก เช่น Juilliard School of Music (สหรัฐอเมริกา), Hong Kong Academy for Performing Arts และ Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza (อิตาลี) ภายใต้หัวข้อ “Resonance and Revolution” โดยมีการพูดคุยหัวข้อสำคัญ เช่น การผสมผสานเทคโนโลยี AI ในการศึกษาดนตรี การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการพัฒนาความร่วมมือระดับโลกดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงบทบาทของดนตรีว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากลที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ”ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ได้จัด “คอนเสิร์ตเทศกาลตรุษจีน 2025 เพื่อฉลองมิตรภาพไทย-จีน” ณ MACM Hall มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเอกอัครราชทูต หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการวง Thailand Philharmonic Orchestraการแสดงในค่ำคืนนี้นำเสนอความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยศิลปะยูนนาน (ประเทศจีน), มหาวิทยาลัยบูรพา และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการผสมผสานระหว่าง เครื่องดนตรีไทยและจีน ถ่ายทอดบทเพลงที่สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศคุณหญิงปัทมา กล่าวเน้นย้ำว่า “ดนตรีเป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนจากต่างวัฒนธรรม และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างประเทศ” ขณะที่ ท่านเอกอัครราชทูต หาน จื้อเฉียง ย้ำถึง “จิตวิญญาณของจีนและไทยที่เป็นครอบครัวเดียวกัน” โดยดนตรีทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศทั้งสองกิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ ผู้นำด้านการศึกษาดนตรีระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งมั่นที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระดับโลกที่แข็งแกร่ง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความเข้าใจ