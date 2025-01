ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดมุมมองการพัฒนาเมือง กับวัยรุ่น Gen-Z ในงาน WOW Festival “เมืองดี คนมีพลัง”

(18 ม.ค. 68) ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมงาน Wonder Of Well-Living City 2025 (WOW Festival) ในหัวข้อ “Hello Governor” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องเมืองกับและคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับ Gen-Z Digital Nomad หรือกลุ่มคนยุคใหม่ที่แสวงหาอิสรภาพจากการทำงานที่ต้องเข้าสำนักงานเป็นประจำ สู่การทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีและมีอิสระในการเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน ตลอดจนพูดคุยถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายในการใช้ชีวิตผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า แม้ว่า กทม. จะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ความน่าอยู่นั้นอยู่ในอันดับที่ 98 ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำนอกจากการดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาในเมืองแล้ว เราพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ไปด้วย ทั้งสวนสาธารณะ สาธารณูปโภค การเดินทาง ทางเท้า เปิดกิจกรรมดึงผู้คนออกมาใช้ชีวิต เช่น กิจกรรมกรุงเทพกลางแปลง ดนตรีในสวน เพื่อให้เมืองมันน่าอยู่และรองรับการใช้ชีวิตของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ไม่ใช่แค่สำหรับ Gen-Z เท่านั้น แต่หมายถึงต้องน่าอยู่สำหรับทุกคน ในส่วนการจะทำให้เมืองเป็น Healthy Cities ได้นั้นคือต้องทำให้คนมีความสุข โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันงาน WOW Festival 2025: Wonder Of Well-Living City จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เมืองดี คนมีพลัง” โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพันธมิตร พร้อมชูจุดมุ่งหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับเมือง โดยใช้ “การสร้างเมือง ชีวิต สิ่งแวดล้อม” เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สมาคมยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เพื่อการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2568 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ และสวนเบญจกิติ เขตคลองเตยนอกจากนี้ งาน WOW FESTIVAL 2025 ยังตอบโจทย์แนวคิด ‘Healthy Cities’ ขององค์การอนามัยโลก ที่เน้นการพัฒนาด้านความปลอดภัย ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงการคมนาคมสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของประเทศไทย โดยมุ่งหวังว่างานครั้งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมืองอย่างแท้จริงทั้งนี้ กิจกรรมไฮไลต์สำคัญภายในงาน ได้แก่1. WOW City Branding and Innovation Summit การประชุมเชิงวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอโครงการวิจัยใหม่ ๆ2. WOW Awards การมอบรางวัลแก่โครงการที่มีส่วนช่วยสร้างเมืองน่าอยู่3. WOW Happy Ground นิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมือง4. WOW Co-creation เวทีที่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดในการสร้าง "เมืองดี คนมีพลัง"5. WOW Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่เน้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)6. WOW Archi-Tour ทริปชมเมืองที่เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความงดงามของเมือง7. WOW Photo Contest บันทึกภาพถ่าย แบ่งปันภาพสะท้อนเมืองน่าอยู่จากหลากหลายมุมมอง