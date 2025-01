มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือนักวิจัยจาก MIT Sloan School of Management ผลักดันนวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมวงการแพทย์ไทย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Steven D. Eppinger, General Motors Leaders for Global Operations Professor of Management and Professor of Management Science and Innovation, MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้าน Design Thinking and Innovation ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งร่วมหารือวางแผนเตรียมการจัดงาน “Human Interaction for Systematic Innovation” ในวันที่ 21 มกราคม 2568 โดย กองทุนมูลนิธิมหิดลเพื่อความยั่งยืน มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดมทุนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้เซลล์แทนเคมีบำบัด ซึ่งเป็นแนวทางการรักษารูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีส่วนช่วยสำหรับลดผลข้างเคียงจากการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาการจัดงาน “Human Interaction for Systematic Innovation” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ตลอดจนเกิดการพัฒนาแนวคิดใหม่เพื่อนำมาใช้ในการยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและนักวิจัยจาก MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาในเครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมกันผลักดันทั้งด้านวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Mahidol University