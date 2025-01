สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จับมือ เครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 มหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะ เสริมศักยภาพใหับุคลากร ร่วมขับเคลื่อน “อว. for EV”

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่าย “Upskill Reskill อว. for EV” ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ หัวหน้าเครือข่าย “Upskill Reskill อว. for EV” ให้การต้อนรับโดยกิจกรรมเครือข่าย “Upskill Reskill อว. for EV” จัดขึ้นโดยเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมที่สร้างความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Value Chain อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มีกิจกรรม workshop เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในการวางแผนการผลิตบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการสร้างหลักสูตร Sandbox สำหรับการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ Upskill Reskill บุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. มีนโยบายหลักที่สำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในชื่อ “อว. for EV” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่ EV-HRD เน้นการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV-Transformation เน้นการส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้ อว. ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ EV-Innovation เน้นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ“กิจกรรมเครือข่าย “Upskill Reskill อว. for EV” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดพลังในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อ Upskill Reskill ให้เกิดกำลังคนสมรรถนะสูงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า เข้าไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญอันดับหนึ่งของภูมิภาค และอันดับต้นๆ ของโลก ตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป” นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว