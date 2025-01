ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้บริการจดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2567 หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ม.ค. 68 โดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมถ่ายภาพ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้ นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Mark Gooding OBE, British Ambassador to Thailand) นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Jean-Claude Poimbœuf, French Ambassador to Thailand) นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Robert F. Godec, United States Ambassador to Thailand) นางสาวมิเกลล่า ฟิลแบรย์-สตอเร่ ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Michaela Friberg-Storey, United Nations Resident Coordinator in Thailand) รวมถึงนักร้อง นักแสดง บุคคล LGBTQ+ ผู้มีชื่อเสียง และคู่รักที่จะจดทะเบียนสมรสในวันดังกล่าวร่วมถ่ายภาพด้วย